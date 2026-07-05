https://crimea.ria.ru/20260705/v-krymu-snizilas-smertnost-ot-serdechno-sosudistykh-patologiy-1157338649.html

В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий

В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 05.07.2026

В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий

В Крыму отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист терапевт... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T07:40

2026-07-05T07:40

2026-07-05T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.По мнению главного внештатного специалиста-терапевта, снижение смертности связано, в том числе, и с обеспечением в течение минимум двух лет, а то и более, по некоторым программам льготными лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми острыми заболеваниями.Ранее в правительстве России сообщили, что Республика Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан.Ранее также сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенческая смертность в России достигла минимумаВ России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвоеВ России снизилась детская смертность от рака

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, ольга барило