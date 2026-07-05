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В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий
В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 05.07.2026
В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий
В Крыму отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист терапевт... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T07:40
2026-07-05T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.По мнению главного внештатного специалиста-терапевта, снижение смертности связано, в том числе, и с обеспечением в течение минимум двух лет, а то и более, по некоторым программам льготными лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми острыми заболеваниями.Ранее в правительстве России сообщили, что Республика Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан.Ранее также сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенческая смертность в России достигла минимумаВ России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвоеВ России снизилась детская смертность от рака
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новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, ольга барило
В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий

В Крыму впервые снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий в 2025 году

07:40 05.07.2026
 
© Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина, Depositphotos / katerynakon / Перейти в фотобанкГипретрофическая кардиомиопатия
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© Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина, Depositphotos / katerynakon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.
"Впервые за 2025 год смертность от сердечно-сосудистой патологии снизилась. Кроме того, была снижена, и общая смертность в Республике Крым", – сказала спикер.
По мнению главного внештатного специалиста-терапевта, снижение смертности связано, в том числе, и с обеспечением в течение минимум двух лет, а то и более, по некоторым программам льготными лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми острыми заболеваниями.
Ранее в правительстве России сообщили, что Республика Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан.
Ранее также сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.
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Новости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав КрымаОльга Барило
 
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