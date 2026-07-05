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В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность - РИА Новости Крым, 05.07.2026
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность. Оюэтом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T21:47
2026-07-05T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность. Оюэтом сообщает ГУ МЧС России по РК."Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 6 июля 2026 года: 6, 7, 8, 9 июля в западных, центральных, районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении. Кроме этого, с 24 июня действует особый противопожарный режим. МЧС России напоминает:- Запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.- Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.- Немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня. "Обращаем внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, пожарная безопасность
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность

В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность

21:47 05.07.2026
 
Пожароопасность
Пожароопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность. Оюэтом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 6 июля 2026 года: 6, 7, 8, 9 июля в западных, центральных, районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с 24 июня действует особый противопожарный режим. МЧС России напоминает:
- Запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.
- Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.
- Немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня.
"Обращаем внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - заключили в ведомстве.
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НовостиКрымНовости КрымаПожароопасный сезон в КрымуПожарная безопасность
 
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22:24Ракетная опасность в Крыму отменена
22:00Ракетная опасность объявлена в Крыму
21:47В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность
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