https://crimea.ria.ru/20260705/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie---chrezvychaynaya-pozharoopasnost-1157406461.html

В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность

В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность - РИА Новости Крым, 05.07.2026

В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность

В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность. Оюэтом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T21:47

2026-07-05T21:47

2026-07-05T21:47

новости

крым

новости крыма

пожароопасный сезон в крыму

пожарная безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149907909_0:470:960:1010_1920x0_80_0_0_795563a4e69ab1d117cf6848050c6c1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность. Оюэтом сообщает ГУ МЧС России по РК."Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 6 июля 2026 года: 6, 7, 8, 9 июля в западных, центральных, районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении. Кроме этого, с 24 июня действует особый противопожарный режим. МЧС России напоминает:- Запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.- Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.- Немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня. "Обращаем внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, пожарная безопасность