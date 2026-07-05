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В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА
В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА - РИА Новости Крым, 05.07.2026
В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА
В Белгородской области при атаке украинского беспилотника ранения получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T11:54
2026-07-05T11:54
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белгород
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при атаке украинского беспилотника ранения получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе региона отметили, что состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести. Главе Грайворонского округа оказывается необходимая медицинская помощь."На месте атаки поврежден служебный автомобиль", - рассказали в оперштабе.В Белгородском муниципальном округе объявлена угроза повторной атаки БПЛА. Жителей призывают оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Речь идет о территориях Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и акватории Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие удары по Украине: что пораженоЗа три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - МирошникРакетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница
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В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА

Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при детонации беспилотника

11:54 05.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при атаке украинского беспилотника ранения получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
"В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
В оперштабе региона отметили, что состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести. Главе Грайворонского округа оказывается необходимая медицинская помощь.
"На месте атаки поврежден служебный автомобиль", - рассказали в оперштабе.
В Белгородском муниципальном округе объявлена угроза повторной атаки БПЛА. Жителей призывают оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Речь идет о территориях Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и акватории Черного моря.
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Белгородская областьБелгородОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ДетонацияПроисшествияНовости
 
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