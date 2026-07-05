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Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известно

Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известно

В селе Кондратьево Джанкойского района Крыма в результате сложных погодных условий повреждения получили несколько домов. Жителям возместят убытки, рассказали... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T12:45

2026-07-05T12:45

2026-07-05T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В селе Кондратьево Джанкойского района Крыма в результате сложных погодных условий повреждения получили несколько домов. Жителям возместят убытки, рассказали РИА Новости Крым в администрации района.По словам жителей села, непогода разыгралась в субботу, 4 июля. Прошел ливень с градом, ураганный ветер срывал кровли с домов, валил деревья и обрывал провода. Оборванные провода повисли на домах, деревьях, воротах, падали на машины и просто на землю, что вызвало серьезную обеспокоенность местных жителей.По информации администрации Джанкойского района, на месте в настоящее время работает глава администрации Кондратьевского сельского поселения Александр Рогов.Там рассказали, что в селе повреждено минимум пять домов, точная информация будет после обхода домовладений и оценки последствий. Также в администрации уточнили, что минувшей ночью в Кондратьево уже был свет. Электроэнергию отключили сегодня – в настоящее время, по данным администрации, обесточена вся территория района.Ранее синоптики предупреждали, что 4 июля в Крыму днем активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресеньеСолнце vs дожди: погода на следующей неделе будет переменчивойДожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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