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Украина отказалась от участия в передаче тел военных в Константиновке

Украина отказалась от участия в передаче тел военных в Константиновке - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Украина отказалась от участия в передаче тел военных в Константиновке

Украинская сторона отказалась от гуманитарной акции, предложенной Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T16:34

2026-07-05T16:34

2026-07-05T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Украинская сторона отказалась от гуманитарной акции, предложенной Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Ранее после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела украинских боевиков при условии прекращения огня ВСУ по Константиновке представители более 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить город."4 июля Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в Константиновке, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий. В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Там подчеркнули, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками.3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, новости сво