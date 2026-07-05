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Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС
Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС
В воскресенье, 5 июля, свободная продажа бензина и дизельного топлива осуществляется на 112 авозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщил министр топлива и... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T10:02
2026-07-05T10:02
топливо
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крым
азс
бензин
дизельное топливо
владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, свободная продажа бензина и дизельного топлива осуществляется на 112 авозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Он призвал крымчан доверять только проверенным источникамРанее министр сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубани выделили дополнительные объемы топливаБензин в Крыму: как проверить качество топливаПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – Путин
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РИА Новости Крым
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4.7
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Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС

В Крыму свободная продажа бензина 5 июля будет осуществляться на 112 АЗС - Воронкин

10:02 05.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, свободная продажа бензина и дизельного топлива осуществляется на 112 авозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"Сегодня заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", - рассказал Воронкин.
Он призвал крымчан доверять только проверенным источникам
Ранее министр сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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40 литров: где в Севастополе можно заправиться по QR-коду в воскресенье
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
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