https://crimea.ria.ru/20260705/toplivo-v-krymu-v-voskresene-mozhno-zapravitsya-na-112-azs-1157398575.html

Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС

Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС

В воскресенье, 5 июля, свободная продажа бензина и дизельного топлива осуществляется на 112 авозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщил министр топлива и... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T10:02

2026-07-05T10:02

2026-07-05T10:02

топливо

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владимир воронкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, свободная продажа бензина и дизельного топлива осуществляется на 112 авозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Он призвал крымчан доверять только проверенным источникамРанее министр сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубани выделили дополнительные объемы топливаБензин в Крыму: как проверить качество топливаПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – Путин

https://crimea.ria.ru/20260705/gde-v-sevastopole-mozhno-zapravitsya-po-qr-kodu-v-voskresene-1157397454.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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