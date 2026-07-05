Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе
Симферополь летом преобразила высадка роз и других цветов
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
© Фото: Парки столицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.
"Летом у нас основное – полив и содержание. Мы вывешиваем кашпо в центральной части города и сделали это еще весной – изначально там была высажена виола. Сейчас мы занимаемся заменой весенних цветов на летники – петунию", – рассказал гость эфира.
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
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Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
© Пресс-служба администрации СимферополяЦветы
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Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации СимферополяЦветы
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Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации СимферополяЦветы
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Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
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Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
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Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
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Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
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Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
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Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
© Пресс-служба администрации СимферополяЦветы
10 из 10
Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
1 из 10
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
2 из 10
Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
3 из 10
Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
4 из 10
Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
5 из 10
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
6 из 10
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
7 из 10
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
8 из 10
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
9 из 10
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
10 из 10
Цветы
© Пресс-служба администрации Симферополя
Роман Гусынин отметил, что случаи вандализма, когда кашпо с цветами срывали, выдергивали растения, отмечавшиеся в столице Крыма в прошлых сезонах, пошли на спад.
"В предыдущие периоды были зафиксированы факты воровства, как целых кашпо, так и точечно вырывали цветы. Правоохранительные органы привлекали вандалов к ответственности. В этом году данная тенденция пошла на спад – фактов пока зафиксировано не было", – поделился собеседник.
Также в этом году, добавил директор предприятия МБУ "Город", активно развивают систему автоматического полива.
"На общественных территориях уже много автоматического полива. Наверное, все заметили, как у нас благодаря этому преобразился проспект Победы. Много роз, зеленых насаждений. Мы очень щепетильно за этим объектом ухаживаем", – рассказал спикер.
Неким возвратом Симферополя к статусу "города роз" можно назвать повсеместную высадку этих растений на его улицах. Розы являются достаточно практичным озеленением и удачно подходят для цветочного оформления, добавил руководитель предприятия.
"Мы очень много объектов засадили розами. На проспекте Победы, на улице Киевской очень много локаций. Также на Москольце и на улице Куйбышева. Также мы в прошлом году осенью сделали еще один новый объект в Заводском районе. Большая зеленая зона была создана в районе автобусного кольца. Там у нас большой новый объект озеленения – и деревья, и розы, и газон", – также рассказал гость студии.
Немаловажным фактором опрятного внешнего вида столицы Крыма является и своевременная уборка его улиц, вывоз мусора, а также наличие урн в местах общественного пользования. Роман Гусынин обратил внимание слушателей на то, что в Симферополе появились новые урны с пчелками и сотами.
"В том году поставили порядка 300 штук на центральных и проездных улицах. Сейчас у нас в производстве еще 150, и мы будем продолжать их устанавливать. На всех улицах, на точках скопления людей, остановочных комплексах – мы стараемся максимально все снабдить урнами. Это показывает свою эффективность", – подытожил спикер.
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