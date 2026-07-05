https://crimea.ria.ru/20260705/stolitsa-kryma-rastsvela-kak-ukhazhivayut-za-rasteniyami-v-simferopole-1156946157.html

Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе

Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе

Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T11:14

2026-07-05T11:14

2026-07-05T11:14

городская среда

симферополь

мбу "город"

благоустройство

цветы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.Роман Гусынин отметил, что случаи вандализма, когда кашпо с цветами срывали, выдергивали растения, отмечавшиеся в столице Крыма в прошлых сезонах, пошли на спад."В предыдущие периоды были зафиксированы факты воровства, как целых кашпо, так и точечно вырывали цветы. Правоохранительные органы привлекали вандалов к ответственности. В этом году данная тенденция пошла на спад – фактов пока зафиксировано не было", – поделился собеседник.Также в этом году, добавил директор предприятия МБУ "Город", активно развивают систему автоматического полива."На общественных территориях уже много автоматического полива. Наверное, все заметили, как у нас благодаря этому преобразился проспект Победы. Много роз, зеленых насаждений. Мы очень щепетильно за этим объектом ухаживаем", – рассказал спикер.Неким возвратом Симферополя к статусу "города роз" можно назвать повсеместную высадку этих растений на его улицах. Розы являются достаточно практичным озеленением и удачно подходят для цветочного оформления, добавил руководитель предприятия.Немаловажным фактором опрятного внешнего вида столицы Крыма является и своевременная уборка его улиц, вывоз мусора, а также наличие урн в местах общественного пользования. Роман Гусынин обратил внимание слушателей на то, что в Симферополе появились новые урны с пчелками и сотами."В том году поставили порядка 300 штук на центральных и проездных улицах. Сейчас у нас в производстве еще 150, и мы будем продолжать их устанавливать. На всех улицах, на точках скопления людей, остановочных комплексах – мы стараемся максимально все снабдить урнами. Это показывает свою эффективность", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Март начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумбКогда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"В Крыму урожай розы: желающих приглашают на уборку

https://crimea.ria.ru/20260616/yarko-i-polezno-fruktovo-ovoschnoy-sezon-v-krymu-v-razgare-1156897234.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, мбу "город", благоустройство, цветы