https://crimea.ria.ru/20260705/sozdanie-polosy-bezopasnosti-na-ukraine-idet-planomerno---peskov-1157402727.html

Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков

Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков

Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T13:35

2026-07-05T13:35

2026-07-05T13:35

дмитрий песков

павел зарубин

владимир путин (политик)

новости сво

украина

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин (политик), новости сво, украина, безопасность, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии