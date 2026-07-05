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Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:35
2026-07-05T13:35
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин (политик)
новости сво
украина
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин (политик), новости сво, украина, безопасность, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков

Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, есть результаты - Песков

13:35 05.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.
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Дмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир Путин (политик)Новости СВОУкраинаБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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