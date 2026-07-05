https://crimea.ria.ru/20260705/sozdanie-polosy-bezopasnosti-na-ukraine-idet-planomerno---peskov-1157402727.html
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:35
2026-07-05T13:35
2026-07-05T13:35
дмитрий песков
павел зарубин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин (политик), новости сво, украина, безопасность, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, есть результаты - Песков