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Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Инфографика
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Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова
Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова
5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов – будущий легендарный адмирал, герой Синопского сражения и душа обороны Севастополя в годы Крымской войны. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T07:23
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инфографика
история
адмирал павел нахимов
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов – будущий легендарный адмирал, герой Синопского сражения и душа обороны Севастополя в годы Крымской войны. Павел Нахимов – один из самых почитаемых в России военачальников и национальных героев русского народа. Он вошел в историю Отечества как превосходный флотоводец, требовательный командир, храбрый и решительный морской офицер, преданный Родине и флоту. Павел Степанович покрыл себя непреходящей славой в Синопском сражении и обороне Севастополя. Он погиб в бою при обороне Города русской славы, в битве с вторгшимися в Крым превосходящими силами англичан, французов и турок. В знак признания выдающихся заслуг адмирала в СССР и России в его честь были учреждены наградные знаки, его именем названы военно-морские учебные заведения. Основные вехи биографии выдающегося сына русской земли – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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4.7
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история, адмирал павел нахимов, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика
Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова

224 года назад родился будущий легендарный русский адмирал Павел Нахимов

07:23 05.07.2026 (обновлено: 09:05 05.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов – будущий легендарный адмирал, герой Синопского сражения и душа обороны Севастополя в годы Крымской войны.
Павел Нахимов – один из самых почитаемых в России военачальников и национальных героев русского народа. Он вошел в историю Отечества как превосходный флотоводец, требовательный командир, храбрый и решительный морской офицер, преданный Родине и флоту. Павел Степанович покрыл себя непреходящей славой в Синопском сражении и обороне Севастополя.
Он погиб в бою при обороне Города русской славы, в битве с вторгшимися в Крым превосходящими силами англичан, французов и турок. В знак признания выдающихся заслуг адмирала в СССР и России в его честь были учреждены наградные знаки, его именем названы военно-морские учебные заведения.
Основные вехи биографии выдающегося сына русской земли – в инфографике РИА Новости Крым.
Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала НахимоваСлава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова
 
ИнфографикаИсторияАдмирал Павел НахимовКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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