https://crimea.ria.ru/20260705/slava-i-chest-russkogo-flota-ko-dnyu-rozhdeniya-admirala-nakhimova-1147720299.html

Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова

Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова

5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов – будущий легендарный адмирал, герой Синопского сражения и душа обороны Севастополя в годы Крымской войны. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T07:23

2026-07-05T07:23

2026-07-05T09:05

инфографика

история

адмирал павел нахимов

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

чф рф (черноморский флот российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133778802_0:3:1078:609_1920x0_80_0_0_787ad5e2e5dcc864f91fc3f6ffe38e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов – будущий легендарный адмирал, герой Синопского сражения и душа обороны Севастополя в годы Крымской войны. Павел Нахимов – один из самых почитаемых в России военачальников и национальных героев русского народа. Он вошел в историю Отечества как превосходный флотоводец, требовательный командир, храбрый и решительный морской офицер, преданный Родине и флоту. Павел Степанович покрыл себя непреходящей славой в Синопском сражении и обороне Севастополя. Он погиб в бою при обороне Города русской славы, в битве с вторгшимися в Крым превосходящими силами англичан, французов и турок. В знак признания выдающихся заслуг адмирала в СССР и России в его честь были учреждены наградные знаки, его именем названы военно-морские учебные заведения. Основные вехи биографии выдающегося сына русской земли – в инфографике РИА Новости Крым.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, адмирал павел нахимов, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика