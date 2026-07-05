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Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака
Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака
Полярные мезосферные облака будут видны в небе над регионами России в июле. Как сообщается на сайте московского планетария, наблюдать облака красивого... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Полярные мезосферные облака будут видны в небе над регионами России в июле. Как сообщается на сайте московского планетария, наблюдать облака красивого серебристого оттенка можно в северной части небосвода.Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на огромной высоте от поверхности планеты - 70-95 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт. Поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии – в южной, поясняют в планетарии.Такие облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем, находящимся под горизонтом на глубине 6-16°. Благодаря этому они светятся на фоне сумеречного неба, а сквозь них всегда видны звезды, что подчеркивает их "эфирную" тонкость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фото уникального суперлуния в КрымуК Земле приближается крупная группа солнечных пятен Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму
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Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака
Полярные облака будут видны в небе над Россией в июле – планетарий
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым.
Полярные мезосферные облака будут видны в небе над регионами России в июле. Как сообщается
на сайте московского планетария, наблюдать облака красивого серебристого оттенка можно в северной части небосвода.
"В июле появляется великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода. Время для наблюдений — поздний вечер или раннее утро", – сказано в сообщении.
Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на огромной высоте от поверхности планеты - 70-95 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт. Поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии – в южной, поясняют в планетарии.
"Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70-95 км. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками", – уточняют специалисты.
Такие облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем, находящимся под горизонтом на глубине 6-16°. Благодаря этому они светятся на фоне сумеречного неба, а сквозь них всегда видны звезды, что подчеркивает их "эфирную" тонкость.
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