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Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака

Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака

Полярные мезосферные облака будут видны в небе над регионами России в июле. Как сообщается на сайте московского планетария, наблюдать облака красивого... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T20:47

2026-07-05T20:47

2026-07-05T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Полярные мезосферные облака будут видны в небе над регионами России в июле. Как сообщается на сайте московского планетария, наблюдать облака красивого серебристого оттенка можно в северной части небосвода.Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на огромной высоте от поверхности планеты - 70-95 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт. Поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии – в южной, поясняют в планетарии.Такие облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем, находящимся под горизонтом на глубине 6-16°. Благодаря этому они светятся на фоне сумеречного неба, а сквозь них всегда видны звезды, что подчеркивает их "эфирную" тонкость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фото уникального суперлуния в КрымуК Земле приближается крупная группа солнечных пятен Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природа, погода, крым, земля, новости