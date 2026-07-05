https://crimea.ria.ru/20260705/rossiyskie-shturmoviki-ottachivayut-navyki-na-poligone-v-khersonskoy-oblasti-1157403754.html

Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области

Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области

Штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T14:49

2026-07-05T14:49

2026-07-05T14:49

министерство обороны рф

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что задействованы ежедневных в тренировках подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", вышедшие на отдых в районы восстановления боеспособности. Подготовка осуществляется под руководством инструкторов, имеющих значительный боевой опыт в зоне СВО."Имитируя воздушные силы противника - это FPV-дроны, это "Мавики", - готовим личный состав... Стреляем также из ручного противотанкового гранатомета, базового пехотного оружия", — рассказал командир роты с позывным Август.Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, видео, группировка войск "днепр"