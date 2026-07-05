Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области
Штурмовики группировки "Днепр" оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Личный состав совершенствует свои умения и знания по захвату опорных пунктов противника в условиях городской застройки, ведет огонь из автоматов АК-12 и АК-74М, ручного пулемета Калашникова, отрабатывает стрельбу из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Стрельба ведется из различных положений, с преодолением препятствий и использованием боевых осколочных гранат РГД-5", - рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что задействованы ежедневных в тренировках подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", вышедшие на отдых в районы восстановления боеспособности. Подготовка осуществляется под руководством инструкторов, имеющих значительный боевой опыт в зоне СВО.
"Имитируя воздушные силы противника - это FPV-дроны, это "Мавики", - готовим личный состав... Стреляем также из ручного противотанкового гранатомета, базового пехотного оружия", — рассказал командир роты с позывным Август.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.
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