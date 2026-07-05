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Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области
Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области
Штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T14:49
2026-07-05T14:49
министерство обороны рф
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
видео
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что задействованы ежедневных в тренировках подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", вышедшие на отдых в районы восстановления боеспособности. Подготовка осуществляется под руководством инструкторов, имеющих значительный боевой опыт в зоне СВО."Имитируя воздушные силы противника - это FPV-дроны, это "Мавики", - готовим личный состав... Стреляем также из ручного противотанкового гранатомета, базового пехотного оружия", — рассказал командир роты с позывным Август.Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
министерство обороны рф, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, видео, группировка войск "днепр"
Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области

Штурмовики группировки "Днепр" оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области

14:49 05.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Личный состав совершенствует свои умения и знания по захвату опорных пунктов противника в условиях городской застройки, ведет огонь из автоматов АК-12 и АК-74М, ручного пулемета Калашникова, отрабатывает стрельбу из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Стрельба ведется из различных положений, с преодолением препятствий и использованием боевых осколочных гранат РГД-5", - рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что задействованы ежедневных в тренировках подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", вышедшие на отдых в районы восстановления боеспособности. Подготовка осуществляется под руководством инструкторов, имеющих значительный боевой опыт в зоне СВО.
"Имитируя воздушные силы противника - это FPV-дроны, это "Мавики", - готовим личный состав... Стреляем также из ручного противотанкового гранатомета, базового пехотного оружия", — рассказал командир роты с позывным Август.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОВидеоГруппировка войск "Днепр"
 
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