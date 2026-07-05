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Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео
Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео
Мобильный зенитный расчет ПВО Костромских десантников уничтожил украинский ударный БПЛА в Херсонской области. Для этого российские военные задействовали... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T17:45
2026-07-05T17:45
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
видео
беспилотник (бпла, дрон)
новости
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Мобильный зенитный расчет ПВО Костромских десантников уничтожил украинский ударный БПЛА в Херсонской области. Для этого российские военные задействовали дрон-перехватчик "Елка", сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, мобильные зенитные огневые группы Костромских десантников несут круглосуточное боевое дежурство на Каховском направлении СВО в Херсонской области, у реки Днепр. Посты устанавливают маршруты движения вражеских БПЛА, а мобильные зенитные расчеты выставляют засады.Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео, беспилотник (бпла, дрон), новости, оружие
Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео

В Херсонской области российские военные сбивают "Елками" украинские дроны

17:45 05.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Мобильный зенитный расчет ПВО Костромских десантников уничтожил украинский ударный БПЛА в Херсонской области. Для этого российские военные задействовали дрон-перехватчик "Елка", сообщили в Министерстве обороны России.
"Мобильный зенитный расчет гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" точным пуском ручного БПЛА-перехватчика "Елка" уничтожил ударный БПЛА самолетного типа ВСУ, летевший над территорией Херсонской области вглубь нашей страны", - рассказали в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, мобильные зенитные огневые группы Костромских десантников несут круглосуточное боевое дежурство на Каховском направлении СВО в Херсонской области, у реки Днепр. Посты устанавливают маршруты движения вражеских БПЛА, а мобильные зенитные расчеты выставляют засады.
"Главная особенность "Елки" - ее экономичность и скорость. Дрон поражает цели кинетическим ударом: за счет высокой скорости и точности он врезается во вражеский беспилотник, что позволяет быстро нейтрализовать угрозу", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.
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