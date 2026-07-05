https://crimea.ria.ru/20260705/rossiyskie-desantniki-sbili-elkoy-ukrainskiy-udarnyy-bpla---video-1157404008.html

Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео

Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео

Мобильный зенитный расчет ПВО Костромских десантников уничтожил украинский ударный БПЛА в Херсонской области. Для этого российские военные задействовали... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T17:45

2026-07-05T17:45

2026-07-05T17:45

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Мобильный зенитный расчет ПВО Костромских десантников уничтожил украинский ударный БПЛА в Херсонской области. Для этого российские военные задействовали дрон-перехватчик "Елка", сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, мобильные зенитные огневые группы Костромских десантников несут круглосуточное боевое дежурство на Каховском направлении СВО в Херсонской области, у реки Днепр. Посты устанавливают маршруты движения вражеских БПЛА, а мобильные зенитные расчеты выставляют засады.Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

https://crimea.ria.ru/20260705/rossiyskie-shturmoviki-ottachivayut-navyki-na-poligone-v-khersonskoy-oblasti-1157403754.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео, беспилотник (бпла, дрон), новости, оружие