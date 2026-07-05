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Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму
Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму
В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, а в числе самых редких – Раян и Аяна. Об этом информирует минюст республики. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T20:14
2026-07-05T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, а в числе самых редких – Раян и Аяна. Об этом информирует минюст республики.Среди самых популярных имен – Александр, Николай, Руслан, Осман, Никита, Денис, Даниил, Артем, Арсений, Владимир, Ярослав, Мирон, Вероника, София, Алие, Эдие, Эмилия, Ясмина, Полина, Алиса, Айлин, Алина.По данным профильного ведомства, за прошедшие две недели в Крыму родились рекордные 8 пар двойняшек, а лидером по рождению таких малышей стал Симферополь. В крымской столице на свет появились сразу три пары двойняшек. Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинНациональные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезонЛучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, имена, дети, минюст крыма, общество, семья, демография, рождаемость
Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму

В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника – минюст

20:14 05.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМладенец
Младенец - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, а в числе самых редких – Раян и Аяна. Об этом информирует минюст республики.

"Редкими именами за этот период стали Лукьян, Маркус, Димид, Миран, Клементий, Мухаммад-Мустафа, Раян, Асер, Венера, Лея, Самия, Муаз, Зоя, Эсма, Реяне, Иветта, Аяна", – перечислили в министерстве.

Среди самых популярных имен – Александр, Николай, Руслан, Осман, Никита, Денис, Даниил, Артем, Арсений, Владимир, Ярослав, Мирон, Вероника, София, Алие, Эдие, Эмилия, Ясмина, Полина, Алиса, Айлин, Алина.
По данным профильного ведомства, за прошедшие две недели в Крыму родились рекордные 8 пар двойняшек, а лидером по рождению таких малышей стал Симферополь. В крымской столице на свет появились сразу три пары двойняшек.
Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
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