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Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму

Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму

В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, а в числе самых редких – Раян и Аяна. Об этом информирует минюст республики. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T20:14

2026-07-05T20:14

2026-07-05T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, а в числе самых редких – Раян и Аяна. Об этом информирует минюст республики.Среди самых популярных имен – Александр, Николай, Руслан, Осман, Никита, Денис, Даниил, Артем, Арсений, Владимир, Ярослав, Мирон, Вероника, София, Алие, Эдие, Эмилия, Ясмина, Полина, Алиса, Айлин, Алина.По данным профильного ведомства, за прошедшие две недели в Крыму родились рекордные 8 пар двойняшек, а лидером по рождению таких малышей стал Симферополь. В крымской столице на свет появились сразу три пары двойняшек. Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинНациональные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезонЛучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам

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2026

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