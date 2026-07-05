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При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 05.07.2026
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов
Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T06:53
2026-07-05T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что каждая унесенная жизнь – это большая потеря ии выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка. Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации", - заключл он.По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики. "Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - сообщили в надзорном ведомстве.Продолжает работу горячая линия прокуратуры РК для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76.Накануне, 4 июля, сообщалось, что при ночной атаке на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок.В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов

Один человек погиб и двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ - Аксенов

06:53 05.07.2026 (обновлено: 08:25 05.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что каждая унесенная жизнь – это большая потеря ии выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка. Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации", - заключл он.
По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - сообщили в надзорном ведомстве.
Продолжает работу горячая линия прокуратуры РК для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76.
Накануне, 4 июля, сообщалось, что при ночной атаке на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок.
В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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