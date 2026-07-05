https://crimea.ria.ru/20260705/pri-novoy-atake-na-krym-pogib-chelovek-i-dvoe---aksenov-1157396675.html
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 05.07.2026
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов
Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T06:53
2026-07-05T06:53
2026-07-05T08:25
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918635_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_3ea86729fe72a60690ce52fd5e77fdb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что каждая унесенная жизнь – это большая потеря ии выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка. Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации", - заключл он.По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики. "Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - сообщили в надзорном ведомстве.Продолжает работу горячая линия прокуратуры РК для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76.Накануне, 4 июля, сообщалось, что при ночной атаке на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок.В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918635_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_72cbaabb6fe5cf5cc7a1924292d9c69a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов
Один человек погиб и двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ - Аксенов
06:53 05.07.2026 (обновлено: 08:25 05.07.2026)