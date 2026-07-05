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При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов

При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 05.07.2026

При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов

Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T06:53

2026-07-05T06:53

2026-07-05T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что каждая унесенная жизнь – это большая потеря ии выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка. Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации", - заключл он.По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики. "Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - сообщили в надзорном ведомстве.Продолжает работу горячая линия прокуратуры РК для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76.Накануне, 4 июля, сообщалось, что при ночной атаке на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок.В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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