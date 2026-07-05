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Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:31
2026-07-05T13:31
2026-07-05T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре."Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260701/mir-ili-voyna-k-chemu-mozhet-privesti-sammit-nato-v-turtsii-v-iyule-1157277388.html
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дмитрий песков, нато, кремль, новости, политика
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО