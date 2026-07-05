https://crimea.ria.ru/20260705/peskov-ne-isklyuchil-provokatsiy-kieva-v-preddverii-sammita-nato-1157402593.html

Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО

Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО

Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T13:31

2026-07-05T13:31

2026-07-05T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре."Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260701/mir-ili-voyna-k-chemu-mozhet-privesti-sammit-nato-v-turtsii-v-iyule-1157277388.html

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2026

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дмитрий песков, нато, кремль, новости, политика