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Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:31
2026-07-05T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре."Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260701/mir-ili-voyna-k-chemu-mozhet-privesti-sammit-nato-v-turtsii-v-iyule-1157277388.html
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дмитрий песков, нато, кремль, новости, политика
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО

Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО

13:31 05.07.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.
"Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НАТО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
1 июля, 07:27
Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июле
 
Дмитрий ПесковНАТОКремльНовостиПолитика
 
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