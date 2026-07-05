https://crimea.ria.ru/20260705/otravlenie-morozhenym-v-chem-opasnost-lyubimogo-letnego-deserta-1157386079.html

Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта

Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта

Любимое многими летнее лакомство может стать серьезной угрозой в жару. Растаявшее мороженое, прошедшее повторную заморозку, грозит серьезным пищевым... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T15:21

2026-07-05T15:21

2026-07-05T15:21

отравление

кфу (крымский федеральный университет)

медакадемия им. с.и. георгиевского

ирина сухарева

совет эксперта

здоровье

мороженое

продукты

питание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Любимое многими летнее лакомство может стать серьезной угрозой в жару. Растаявшее мороженое, прошедшее повторную заморозку, грозит серьезным пищевым отравлением, отметила в беседе с РИА Новости Крым доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского КФУ имени Вернадского Ирина Сухарева.Мороженое является скоропортящимся продуктом. Десерт преимущественно состоит из молока, сливок, сахара, стабилизаторов и вкусовых ингредиентов, что делает его коварным продуктом с идеальной питательной средой для размножения опасных бактерий, напомнила эксперт. Зачастую патогены присутствуют в мороженом изначально, но в малых и не опасных для здоровья количествах. Однако, когда десерт начинает таять, бактерии стремительно размножаются, пояснила врач.Она подчеркнула, если лакомство тает впервые, непосредственно при употреблении, могут лишь слегка пострадать вкусовые качества и сократиться процентов на 15-20 содержание витаминов В и С. Совершенно другая картина наблюдается при неоднократной разморозке. Не стоит думать, что мороз убивает все бактерии. Низкая температура может лишь приостановить их размножение, законсервировать, но не уничтожить.Понять, что мороженое несколько раз размораживали и замораживали, сложно, говорит эксперт, но вполне возможно, если быть внимательным."Изначально качественный десерт должен быть с однородной и кремовой текстурой и не "дубовый". Если хранение было не правильным, текстура становится зернистой, внутри присутствует много льда, на вкус мороженое водянистое. И самый очевидный признак – форма, мороженое ее теряет, деформируется при повторном замораживании", - отметила Ирина Сухарева.Ранее главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова рассказала, что в Крыму сетевые магазины, в которых нет генераторов, необходимых для работы холодильников в период отключения электроэнергии, перевозят скоропортящиеся продукты на склады либо в другие торговые точки. Специалист рекомендовала в условиях веерных и аварийный отключений электроэнергии отказаться от покупки скоропортящейся продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пока есть электричество - выставляем холодильник на максимальную температуруНа рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктовПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован

https://crimea.ria.ru/20260627/opasnye-bakterii-kak-ne-otravitsya-produktami-v-letnyuyu-zharu-1157171460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, кфу (крымский федеральный университет), медакадемия им. с.и. георгиевского, ирина сухарева, совет эксперта, здоровье, мороженое, продукты, питание