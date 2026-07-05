Рейтинг@Mail.ru
Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260705/otravlenie-morozhenym-v-chem-opasnost-lyubimogo-letnego-deserta-1157386079.html
Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта
Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта
Любимое многими летнее лакомство может стать серьезной угрозой в жару. Растаявшее мороженое, прошедшее повторную заморозку, грозит серьезным пищевым... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T15:21
2026-07-05T15:21
отравление
кфу (крымский федеральный университет)
медакадемия им. с.и. георгиевского
ирина сухарева
совет эксперта
здоровье
мороженое
продукты
питание
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134069240_0:0:2710:1524_1920x0_80_0_0_28d9f1591e4532f30d93e01f2053107f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Любимое многими летнее лакомство может стать серьезной угрозой в жару. Растаявшее мороженое, прошедшее повторную заморозку, грозит серьезным пищевым отравлением, отметила в беседе с РИА Новости Крым доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского КФУ имени Вернадского Ирина Сухарева.Мороженое является скоропортящимся продуктом. Десерт преимущественно состоит из молока, сливок, сахара, стабилизаторов и вкусовых ингредиентов, что делает его коварным продуктом с идеальной питательной средой для размножения опасных бактерий, напомнила эксперт. Зачастую патогены присутствуют в мороженом изначально, но в малых и не опасных для здоровья количествах. Однако, когда десерт начинает таять, бактерии стремительно размножаются, пояснила врач.Она подчеркнула, если лакомство тает впервые, непосредственно при употреблении, могут лишь слегка пострадать вкусовые качества и сократиться процентов на 15-20 содержание витаминов В и С. Совершенно другая картина наблюдается при неоднократной разморозке. Не стоит думать, что мороз убивает все бактерии. Низкая температура может лишь приостановить их размножение, законсервировать, но не уничтожить.Понять, что мороженое несколько раз размораживали и замораживали, сложно, говорит эксперт, но вполне возможно, если быть внимательным."Изначально качественный десерт должен быть с однородной и кремовой текстурой и не "дубовый". Если хранение было не правильным, текстура становится зернистой, внутри присутствует много льда, на вкус мороженое водянистое. И самый очевидный признак – форма, мороженое ее теряет, деформируется при повторном замораживании", - отметила Ирина Сухарева.Ранее главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова рассказала, что в Крыму сетевые магазины, в которых нет генераторов, необходимых для работы холодильников в период отключения электроэнергии, перевозят скоропортящиеся продукты на склады либо в другие торговые точки. Специалист рекомендовала в условиях веерных и аварийный отключений электроэнергии отказаться от покупки скоропортящейся продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пока есть электричество - выставляем холодильник на максимальную температуруНа рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктовПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован
https://crimea.ria.ru/20260627/opasnye-bakterii-kak-ne-otravitsya-produktami-v-letnyuyu-zharu-1157171460.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134069240_473:0:2520:1535_1920x0_80_0_0_fc29d065d848a4ac941ff8494ea12e8f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отравление, кфу (крымский федеральный университет), медакадемия им. с.и. георгиевского, ирина сухарева, совет эксперта, здоровье, мороженое, продукты, питание
Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта

Отравление мороженым - эскпсперт рассказала об опасности любимого летнего десерта

15:21 05.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Любимое многими летнее лакомство может стать серьезной угрозой в жару. Растаявшее мороженое, прошедшее повторную заморозку, грозит серьезным пищевым отравлением, отметила в беседе с РИА Новости Крым доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского КФУ имени Вернадского Ирина Сухарева.
Мороженое является скоропортящимся продуктом. Десерт преимущественно состоит из молока, сливок, сахара, стабилизаторов и вкусовых ингредиентов, что делает его коварным продуктом с идеальной питательной средой для размножения опасных бактерий, напомнила эксперт.
Зачастую патогены присутствуют в мороженом изначально, но в малых и не опасных для здоровья количествах. Однако, когда десерт начинает таять, бактерии стремительно размножаются, пояснила врач.

"Хранится однократно замороженное мороженое при температуре минус 18 градусов. И если десерт растаял, а затем повторно был помещен в морозильную камеру, при употреблении его в этом случае, организму грозит серьезное отравление. Это сальмонеллез, кишечная палочка или листерия", - сообщила медик.

Она подчеркнула, если лакомство тает впервые, непосредственно при употреблении, могут лишь слегка пострадать вкусовые качества и сократиться процентов на 15-20 содержание витаминов В и С. Совершенно другая картина наблюдается при неоднократной разморозке.
Не стоит думать, что мороз убивает все бактерии. Низкая температура может лишь приостановить их размножение, законсервировать, но не уничтожить.
Понять, что мороженое несколько раз размораживали и замораживали, сложно, говорит эксперт, но вполне возможно, если быть внимательным.
"Изначально качественный десерт должен быть с однородной и кремовой текстурой и не "дубовый". Если хранение было не правильным, текстура становится зернистой, внутри присутствует много льда, на вкус мороженое водянистое. И самый очевидный признак – форма, мороженое ее теряет, деформируется при повторном замораживании", - отметила Ирина Сухарева.
Ранее главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова рассказала, что в Крыму сетевые магазины, в которых нет генераторов, необходимых для работы холодильников в период отключения электроэнергии, перевозят скоропортящиеся продукты на склады либо в другие торговые точки. Специалист рекомендовала в условиях веерных и аварийный отключений электроэнергии отказаться от покупки скоропортящейся продукции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пока есть электричество - выставляем холодильник на максимальную температуру
На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован
Боль - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
27 июня, 19:46
Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымОтравлениеКФУ (Крымский федеральный университет)Медакадемия им. С.И. ГеоргиевскогоИрина СухареваСовет экспертаЗдоровьеМороженоеПродуктыПитание
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
17:17Запас необходим: как правильно хранить бензин
16:34Украина отказалась от участия в передаче тел военных в Константиновке
16:02Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр
15:3020 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ
15:21Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта
14:49Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области
14:20Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем
14:03Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
13:55Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
13:35Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
13:31Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
13:11За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
13:07Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва
12:45Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известно
12:22Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом
11:54В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА
11:46Жесткие удары по Украине: что поражено
11:14Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе
10:52Электрички в Крыму: как ходят пригородные поезда в воскресенье
Лента новостейМолния