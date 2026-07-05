https://crimea.ria.ru/20260705/okolo-15-tysyachi-boevikov-vsu-unichtozhila-armiya-rossii-za-sutki-1157402853.html
Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
За минувшие сутки российские военнослужащие в рамках проведения специальной военной операции уничтожили около 1,5 тысячи боевиков ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:55
2026-07-05T13:55
2026-07-05T13:55
потери всу
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военнослужащие в рамках проведения специальной военной операции уничтожили около 1,5 тысячи боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, а также боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 станции радиоэлектронной разведки.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли на этом направлении до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и 8 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, 122-мм гаубицу Д-30, 12 автомобилей, 4 станции радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.4 июля сообщалось, что более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие удары по Украине: что пораженоКиев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделюСоздание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
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потери всу , новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости
Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военнослужащие в рамках проведения специальной военной операции уничтожили около 1,5 тысячи боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, а также боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 станции радиоэлектронной разведки.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли на этом направлении до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и 8 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, 122-мм гаубицу Д-30, 12 автомобилей, 4 станции радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.
Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
4 июля сообщалось
, что более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех направлениях.
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