https://crimea.ria.ru/20260705/okolo-15-tysyachi-boevikov-vsu-unichtozhila-armiya-rossii-za-sutki-1157402853.html

Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки

Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки

За минувшие сутки российские военнослужащие в рамках проведения специальной военной операции уничтожили около 1,5 тысячи боевиков ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T13:55

2026-07-05T13:55

2026-07-05T13:55

потери всу

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военнослужащие в рамках проведения специальной военной операции уничтожили около 1,5 тысячи боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, а также боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 станции радиоэлектронной разведки.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли на этом направлении до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и 8 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, 122-мм гаубицу Д-30, 12 автомобилей, 4 станции радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.4 июля сообщалось, что более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие удары по Украине: что пораженоКиев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделюСоздание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков

https://crimea.ria.ru/20260705/za-sutki-pvo-sbila-282-drona-i-upravlyaemuyu-raketu-neptun-md--1157402452.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости