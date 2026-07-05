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Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва
Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва
83 года назад началась Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:07
2026-07-05T13:07
2026-07-05T13:07
история
великая отечественная война
курская битва
видео
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 83 года назад началась Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.Летом 1943 года немецкое командование планировало провести стратегическую наступательную операцию "Цитадель", целью которой был разгром советских войск на Курском выступе.Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку вражеской армии: Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне.После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии: гитлеровцы перешли к обороне на всех фронтах войны, начался распад фашистского блока.По итогам сражения свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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история, великая отечественная война, курская битва, видео, видео, память
Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва
50 дней боя: к годовщине ключевого сражения Отечественной войны – Курской битве
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 83 года назад началась Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
Летом 1943 года немецкое командование планировало провести стратегическую наступательную операцию "Цитадель", целью которой был разгром советских войск на Курском выступе.
Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку вражеской армии: Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне.
Курская битва была не только одним из решающих сражений Великой Отечественной войны, но и одним из самых кровавых: безвозвратные потери советских войск составили 254 470 человек.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии: гитлеровцы перешли к обороне на всех фронтах войны, начался распад фашистского блока.
По итогам сражения свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза.
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