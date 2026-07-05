https://crimea.ria.ru/20260705/napadenie-rossii-na-nato---peskov-prokommentiroval-publikatsii-v-zapadnykh-smi-1157403055.html

Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ

Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T14:03

2026-07-05T14:03

2026-07-05T14:03

польша

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павел зарубин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше.Ранее британское издание Telegraph сообщило, что США якобы предупредили власти Польши о планах России по "вооруженной провокации", чтобы проверить "решимость НАТО".Президент России Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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