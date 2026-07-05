Рейтинг@Mail.ru
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260705/napadenie-rossii-na-nato---peskov-prokommentiroval-publikatsii-v-zapadnykh-smi-1157403055.html
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T14:03
2026-07-05T14:03
польша
россия
дмитрий песков
политика
внешняя политика
в мире
новости
павел зарубин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_cc559e4511b3bf5f2100ceda85f23be5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше.Ранее британское издание Telegraph сообщило, что США якобы предупредили власти Польши о планах России по "вооруженной провокации", чтобы проверить "решимость НАТО".Президент России Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
польша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_693c16f9de302b8f8af9c8d0a7735413.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, россия, дмитрий песков, политика, внешняя политика, в мире, новости, павел зарубин
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ

Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше

14:03 05.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше.

"Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле публикации, где прогнозируется удар России по Польше в течение ближайших месяцев.

Ранее британское издание Telegraph сообщило, что США якобы предупредили власти Польши о планах России по "вооруженной провокации", чтобы проверить "решимость НАТО".
Президент России Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПольшаРоссияДмитрий ПесковПолитикаВнешняя политикаВ миреНовостиПавел Зарубин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
13:55Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
13:35Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
13:31Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
13:11За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
13:07Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва
12:45Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известно
12:22Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом
11:54В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА
11:46Жесткие удары по Украине: что поражено
11:14Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе
10:52Электрички в Крыму: как ходят пригородные поезда в воскресенье
10:43В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
10:35Атака на Крым: СК РФ расследует преступления Украины против мирного населения
10:10Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
10:02Топливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗС
09:52Какие города Крыма остались без воды
09:45Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условие
09:19Заправиться в Севастополе: в воскресенье открыта свободная продажа на 9 АЗС
08:51Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
Лента новостейМолния