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Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T14:03
2026-07-05T14:03
2026-07-05T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше.Ранее британское издание Telegraph сообщило, что США якобы предупредили власти Польши о планах России по "вооруженной провокации", чтобы проверить "решимость НАТО".Президент России Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, россия, дмитрий песков, политика, внешняя политика, в мире, новости, павел зарубин
Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше.
"Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле публикации, где прогнозируется удар России по Польше в течение ближайших месяцев.
Ранее британское издание Telegraph сообщило, что США якобы предупредили власти Польши о планах России по "вооруженной провокации", чтобы проверить "решимость НАТО".
Президент России Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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