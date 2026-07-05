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Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
Алуштинские полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городском транспорте. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T17:25
2026-07-05T17:25
2026-07-05T17:25
мвд по республике крым
полиция
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Алуштинские полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городском транспорте. Об этом сообщает МВД по РК."В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, где в рейсовом троллейбусе в Алуште произошел конфликт между пассажирами. Согласно опубликованным данным, пожилой пассажир сделал замечание мужчине, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику в присутствии детей. В ответ тот сорвался, набросился на пенсионера и начал угрожать", - говорится в сообщении.По данным МВД, заявлений и сообщений в полицию не поступало. Сотрудниками ОМВД России "Алуштинский" самостоятельно инициирована проверка."В настоящее время полицейскими установлены личности участников конфликта. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, после проведения проверки будет дана правовая оценка действиям каждого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - добавили в МВД.Прокуратура Крыма взяла под контроль ход проверки обстоятельств произошедшего. "В опубликованной видеозаписи пассажир общественного транспорта выражается нецензурной бранью и наносит удары в область лица пожилому человеку. В ходе организованной проверки действиям участников конфликта будет дана правовая оценка", - заключили в прокуратуре РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, полиция, прокуратура республики крым, происшествия, алушта, общественный транспорт
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
Матерился и напал на пенсионера - в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Алуштинские полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городском транспорте. Об этом сообщает МВД по РК.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, где в рейсовом троллейбусе в Алуште произошел конфликт между пассажирами. Согласно опубликованным данным, пожилой пассажир сделал замечание мужчине, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику в присутствии детей. В ответ тот сорвался, набросился на пенсионера и начал угрожать", - говорится в сообщении.
По данным МВД, заявлений и сообщений в полицию не поступало. Сотрудниками ОМВД России "Алуштинский" самостоятельно инициирована проверка.
"В настоящее время полицейскими установлены личности участников конфликта. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, после проведения проверки будет дана правовая оценка действиям каждого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - добавили в МВД.
Прокуратура Крыма взяла под контроль ход проверки обстоятельств произошедшего.
"В опубликованной видеозаписи пассажир общественного транспорта выражается нецензурной бранью и наносит удары в область лица пожилому человеку. В ходе организованной проверки действиям участников конфликта будет дана правовая оценка", - заключили в прокуратуре РК.
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