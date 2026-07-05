Рейтинг@Mail.ru
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260705/materilsya-i-napal-na-pensionera-v-alushte-ischut-buynogo-passazhira-trolleybusa-1157405652.html
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
Алуштинские полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городском транспорте. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T17:25
2026-07-05T17:25
мвд по республике крым
полиция
прокуратура республики крым
происшествия
алушта
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Алуштинские полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городском транспорте. Об этом сообщает МВД по РК."В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, где в рейсовом троллейбусе в Алуште произошел конфликт между пассажирами. Согласно опубликованным данным, пожилой пассажир сделал замечание мужчине, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику в присутствии детей. В ответ тот сорвался, набросился на пенсионера и начал угрожать", - говорится в сообщении.По данным МВД, заявлений и сообщений в полицию не поступало. Сотрудниками ОМВД России "Алуштинский" самостоятельно инициирована проверка."В настоящее время полицейскими установлены личности участников конфликта. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, после проведения проверки будет дана правовая оценка действиям каждого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - добавили в МВД.Прокуратура Крыма взяла под контроль ход проверки обстоятельств произошедшего. "В опубликованной видеозаписи пассажир общественного транспорта выражается нецензурной бранью и наносит удары в область лица пожилому человеку. В ходе организованной проверки действиям участников конфликта будет дана правовая оценка", - заключили в прокуратуре РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, полиция, прокуратура республики крым, происшествия, алушта, общественный транспорт
Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса

Матерился и напал на пенсионера - в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса

17:25 05.07.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Алуштинские полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городском транспорте. Об этом сообщает МВД по РК.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, где в рейсовом троллейбусе в Алуште произошел конфликт между пассажирами. Согласно опубликованным данным, пожилой пассажир сделал замечание мужчине, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику в присутствии детей. В ответ тот сорвался, набросился на пенсионера и начал угрожать", - говорится в сообщении.
По данным МВД, заявлений и сообщений в полицию не поступало. Сотрудниками ОМВД России "Алуштинский" самостоятельно инициирована проверка.
"В настоящее время полицейскими установлены личности участников конфликта. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, после проведения проверки будет дана правовая оценка действиям каждого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - добавили в МВД.
Прокуратура Крыма взяла под контроль ход проверки обстоятельств произошедшего.
"В опубликованной видеозаписи пассажир общественного транспорта выражается нецензурной бранью и наносит удары в область лица пожилому человеку. В ходе организованной проверки действиям участников конфликта будет дана правовая оценка", - заключили в прокуратуре РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МВД по Республике КрымПолицияПрокуратура Республики КрымПроисшествияАлуштаОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
17:17Запас необходим: как правильно хранить бензин
16:34Украина отказалась от участия в передаче тел военных в Константиновке
16:02Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр
15:3020 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ
15:21Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта
14:49Российские штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Херсонской области
14:20Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем
14:03Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
13:55Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки
13:35Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
13:31Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО
13:11За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
13:07Одно из ключевых сражений: 83 года назад началась Курская битва
12:45Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известно
12:22Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом
11:54В Белгородской области глава округа ранен при детонации БПЛА
11:46Жесткие удары по Украине: что поражено
11:14Столица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в Симферополе
10:52Электрички в Крыму: как ходят пригородные поезда в воскресенье
Лента новостейМолния