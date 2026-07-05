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Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели
Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели
Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и заявление главы республики Сергея Аксенова на этот счет. Массированный удар Вооруженных Сил России на ВПК Украины... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T18:18
2026-07-05T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и заявление главы республики Сергея Аксенова на этот счет. Массированный удар Вооруженных Сил России на ВПК Украины. Заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о планах баллотироваться в президенты Украины. Перспективы завершения специальной военной операции. Опасения Европы перед саммитом НАТО в Анкаре. Цены на недвижимость в Крыму.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/Ситуация в Крыму с бензином и энергетикойВ ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит, заявил 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. В течение всей недели энергетики Крыма старались придерживаться графиков временного ограничения электроснабжения в городах и районах республики с целью ликвидации перегрузки электросетей. Однако из-за нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, в ряже случаев свет пропадал в домах крымчан вне графиков. В частности, 1 июля Армянск и Феодосия оказались полностью обесточены после атаки ВСУ. Массированная атака на Украину1 июля около 23 часов в Киеве объявили воздушную тревогу, которая продолжалась и на следующий день. По утверждению мэра украинской столицы Виталия Кличко, город оказался "под бешеной атакой": взрывы гремели в разных районах, зафиксированы пожары и разрушения.2 июля в Министерство обороны РФ сообщили, что российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны.В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве президенту России Владимиру Путину. Президентские амбиции Залужного1 июня украинские СМИ сообщили, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напрямую объявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые могут состояться этой осенью. По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, приход Залужного на пост президента Украины лоббируют глобалистские элиты Запада с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий. Перспективы окончания СВОВоенное поражение Украины неизбежно, и оно близко, заявил на этой неделе руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов. По его мнению, происходящее сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО свидетельствует о том, что "там создается очень серьезная, критическая ситуация для украинской стороны". Саммит НАТО в ТурцииВ Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО, который станет второй встречей лидеров альянса в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита из-за позиции Америки, которая не намерена больше делить с другими членами альянса ответственность за то, что происходит на Украине и в целом в отношениях Запада с РФ. Цены на жилье в КрымуВ Крыму снижаются цены на недвижимость, и эта тенденция продолжится до момента стабилизации ситуации, заявила на этой неделе специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова. По ее словам, это касается как недвижимости на вторичном рынке, так и на первичном. Чтобы поддержать застройщиков, столкнувшихся с трудностями на фоне падения продаж, на федеральном уровне принято решение о продлении семейной ипотеки, условия по которой должны были ужесточиться с 1 июля, но пока сохраняются. Это позволит сохранить часть продаж, но пока не спровоцирует роста цен, считает инвесттехнолог. По ее словам, уже сейчас "там, где просили 8 – 7,5 млн за однокомнатную квартиру, сейчас просят 6 – 5,8 млн". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260705/gorod-saki-obestochen---vlasti-nazvali-prichinu-1157397677.html
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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топ новостей недели, новости, крым, в мире, общество
Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели

Удар ВС РФ по оборонным предприятиям Украины и заявление Залужного: топ новостей недели

18:18 05.07.2026
 
© Telegram Валерия ЗалужногоПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
© Telegram Валерия Залужного
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и заявление главы республики Сергея Аксенова на этот счет. Массированный удар Вооруженных Сил России на ВПК Украины. Заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о планах баллотироваться в президенты Украины. Перспективы завершения специальной военной операции. Опасения Европы перед саммитом НАТО в Анкаре. Цены на недвижимость в Крыму.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/

Ситуация в Крыму с бензином и энергетикой

В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит, заявил 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. В течение всей недели энергетики Крыма старались придерживаться графиков временного ограничения электроснабжения в городах и районах республики с целью ликвидации перегрузки электросетей. Однако из-за нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, в ряже случаев свет пропадал в домах крымчан вне графиков. В частности, 1 июля Армянск и Феодосия оказались полностью обесточены после атаки ВСУ.
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
08:51
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину

Массированная атака на Украину

1 июля около 23 часов в Киеве объявили воздушную тревогу, которая продолжалась и на следующий день. По утверждению мэра украинской столицы Виталия Кличко, город оказался "под бешеной атакой": взрывы гремели в разных районах, зафиксированы пожары и разрушения.
2 июля в Министерство обороны РФ сообщили, что российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны.
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
3 июля, 22:46
Армия России полностью освободила Константиновку
В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве президенту России Владимиру Путину.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Вчера, 17:45
На Украине начинается топливный кризис – Азаров

Президентские амбиции Залужного

1 июня украинские СМИ сообщили, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напрямую объявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые могут состояться этой осенью. По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, приход Залужного на пост президента Украины лоббируют глобалистские элиты Запада с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
09:45
Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условие

Перспективы окончания СВО

Военное поражение Украины неизбежно, и оно близко, заявил на этой неделе руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов. По его мнению, происходящее сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО свидетельствует о том, что "там создается очень серьезная, критическая ситуация для украинской стороны".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
06:53
При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены - Аксенов

Саммит НАТО в Турции

В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО, который станет второй встречей лидеров альянса в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита из-за позиции Америки, которая не намерена больше делить с другими членами альянса ответственность за то, что происходит на Украине и в целом в отношениях Запада с РФ.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Вчера, 11:28
При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок

Цены на жилье в Крыму

В Крыму снижаются цены на недвижимость, и эта тенденция продолжится до момента стабилизации ситуации, заявила на этой неделе специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова. По ее словам, это касается как недвижимости на вторичном рынке, так и на первичном. Чтобы поддержать застройщиков, столкнувшихся с трудностями на фоне падения продаж, на федеральном уровне принято решение о продлении семейной ипотеки, условия по которой должны были ужесточиться с 1 июля, но пока сохраняются.
Это позволит сохранить часть продаж, но пока не спровоцирует роста цен, считает инвесттехнолог. По ее словам, уже сейчас "там, где просили 8 – 7,5 млн за однокомнатную квартиру, сейчас просят 6 – 5,8 млн".
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