https://crimea.ria.ru/20260705/massirovannyy-udar-po-vpk-ukrainy-i-zayavlenie-zaluzhnogo-top-nedeli-1157364743.html

Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели

Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели

Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и заявление главы республики Сергея Аксенова на этот счет. Массированный удар Вооруженных Сил России на ВПК Украины... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T18:18

2026-07-05T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и заявление главы республики Сергея Аксенова на этот счет. Массированный удар Вооруженных Сил России на ВПК Украины. Заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о планах баллотироваться в президенты Украины. Перспективы завершения специальной военной операции. Опасения Европы перед саммитом НАТО в Анкаре. Цены на недвижимость в Крыму.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/Ситуация в Крыму с бензином и энергетикойВ ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит, заявил 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. В течение всей недели энергетики Крыма старались придерживаться графиков временного ограничения электроснабжения в городах и районах республики с целью ликвидации перегрузки электросетей. Однако из-за нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, в ряже случаев свет пропадал в домах крымчан вне графиков. В частности, 1 июля Армянск и Феодосия оказались полностью обесточены после атаки ВСУ. Массированная атака на Украину1 июля около 23 часов в Киеве объявили воздушную тревогу, которая продолжалась и на следующий день. По утверждению мэра украинской столицы Виталия Кличко, город оказался "под бешеной атакой": взрывы гремели в разных районах, зафиксированы пожары и разрушения.2 июля в Министерство обороны РФ сообщили, что российские войска в ходе массированного удара атаковали предприятие в Киеве, где выпускали системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, а также другие ключевые объекты ВПК в столице Украины и военные аэродромы в пяти областях страны.В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве президенту России Владимиру Путину. Президентские амбиции Залужного1 июня украинские СМИ сообщили, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напрямую объявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые могут состояться этой осенью. По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, приход Залужного на пост президента Украины лоббируют глобалистские элиты Запада с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий. Перспективы окончания СВОВоенное поражение Украины неизбежно, и оно близко, заявил на этой неделе руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов. По его мнению, происходящее сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО свидетельствует о том, что "там создается очень серьезная, критическая ситуация для украинской стороны". Саммит НАТО в ТурцииВ Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО, который станет второй встречей лидеров альянса в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита из-за позиции Америки, которая не намерена больше делить с другими членами альянса ответственность за то, что происходит на Украине и в целом в отношениях Запада с РФ. Цены на жилье в КрымуВ Крыму снижаются цены на недвижимость, и эта тенденция продолжится до момента стабилизации ситуации, заявила на этой неделе специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова. По ее словам, это касается как недвижимости на вторичном рынке, так и на первичном. Чтобы поддержать застройщиков, столкнувшихся с трудностями на фоне падения продаж, на федеральном уровне принято решение о продлении семейной ипотеки, условия по которой должны были ужесточиться с 1 июля, но пока сохраняются. Это позволит сохранить часть продаж, но пока не спровоцирует роста цен, считает инвесттехнолог. По ее словам, уже сейчас "там, где просили 8 – 7,5 млн за однокомнатную квартиру, сейчас просят 6 – 5,8 млн". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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