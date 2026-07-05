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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T19:22
2026-07-05T19:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья

19:22 05.07.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьНовости КрымаКрым
 
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