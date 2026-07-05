https://crimea.ria.ru/20260705/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-voskresenya-1157406101.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья

К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T19:22

2026-07-05T19:22

2026-07-05T19:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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