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Крымский мост сейчас - обстановка на утро 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка на утро 5 июля
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 5 июля
Перед Крымским мостом утром в воскресенье, 5 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T07:09
2026-07-05T07:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в воскресенье, 5 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 5 июля

Крымский мост сейчас - обстановка на утро 5 июля

07:09 05.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в воскресенье, 5 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани и Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 7утра.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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