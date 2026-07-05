https://crimea.ria.ru/20260705/kem-rabotayut-geografy--v-krymu-razveyali-mify-o-spetsialnosti-1157253932.html
Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности
Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности
География – очень многогранная наука, знания, получаемые географами в университете, могут пригодиться в самых разных отраслях. Об этом, развенчивая мифы о... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. География – очень многогранная наука, знания, получаемые географами в университете, могут пригодиться в самых разных отраслях. Об этом, развенчивая мифы о географическом образовании, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова.После обучения на геофаке человек может работать в сфере IT. Например, с географическими информационными системами, уточнила декан."Когда мы говорим о туризме, то без географии он невозможен. Те географические образы, которые каждый турист формирует у себя в голове, выбирая Крым или другой регион как место отдыха, в основаны именно на географических объектах", – продолжила эксперт.В свою очередь, заведующая кафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец добавила, что самый большой миф о географии – это миф о том, что это наука о том, где и что расположено. И что география сводится к поиску на карте различных точек – рек и городов.География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:АТОР предложила меры спасения туриндустрии КрымаПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в КрымуВ крымских городах открывают новые объекты для туристов и жителей полуострова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, образование в россии, общество
Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности
После географического факультета можно работать в туризме и в IT
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. География – очень многогранная наука, знания, получаемые географами в университете, могут пригодиться в самых разных отраслях. Об этом, развенчивая мифы о географическом образовании, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова.
"Есть, например, миф, что география – это исключительно работа школьным учителем. Но это совершенно не так. Хотя и работа учителем – это замечательно. У нас учителей не хватает, а школьные учителя сейчас будут пользоваться большой государственной поддержкой, это перспективно. К тому же наши знания экологии, туризма формируют тот блок учителей, которые могут не просто дать географические знания детям, но и повести за собой в поход, организовать внеурочную деятельность, вызвать заинтересовать к путешествиям", – сказала спикер.
После обучения на геофаке человек может работать в сфере IT. Например, с географическими информационными системами, уточнила декан.
"Когда мы говорим о туризме, то без географии он невозможен. Те географические образы, которые каждый турист формирует у себя в голове, выбирая Крым или другой регион как место отдыха, в основаны именно на географических объектах", – продолжила эксперт.
В свою очередь, заведующая кафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец добавила, что самый большой миф о географии – это миф о том, что это наука о том, где и что расположено. И что география сводится к поиску на карте различных точек – рек и городов.
География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию.
Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии.
Об этом сообщили в Минпросвещения России.
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