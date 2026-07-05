https://crimea.ria.ru/20260705/kem-rabotayut-geografy--v-krymu-razveyali-mify-o-spetsialnosti-1157253932.html

Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности

Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности

География – очень многогранная наука, знания, получаемые географами в университете, могут пригодиться в самых разных отраслях. Об этом, развенчивая мифы о... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T21:21

2026-07-05T21:21

2026-07-05T21:21

крым

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. География – очень многогранная наука, знания, получаемые географами в университете, могут пригодиться в самых разных отраслях. Об этом, развенчивая мифы о географическом образовании, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова.После обучения на геофаке человек может работать в сфере IT. Например, с географическими информационными системами, уточнила декан."Когда мы говорим о туризме, то без географии он невозможен. Те географические образы, которые каждый турист формирует у себя в голове, выбирая Крым или другой регион как место отдыха, в основаны именно на географических объектах", – продолжила эксперт.В свою очередь, заведующая кафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец добавила, что самый большой миф о географии – это миф о том, что это наука о том, где и что расположено. И что география сводится к поиску на карте различных точек – рек и городов.География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:АТОР предложила меры спасения туриндустрии КрымаПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в КрымуВ крымских городах открывают новые объекты для туристов и жителей полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в россии, общество