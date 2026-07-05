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Какие города Крыма остались без воды

Какие города Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Какие города Крыма остались без воды

В воскресенье, 5 июля, в ряде населенных пунктов Крыма ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T09:52

2026-07-05T09:52

2026-07-05T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, в ряде населенных пунктов Крыма ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В Алуште до устранения аварии ЖЭКом без воды частично остались жители улицы Ялтинской. В поселке Ленино ориентировочно до 17:00 частично ограничена подача воды по улице Шоссейной.Масштабное отключение воды в Судаке, Уютном, Новом Свете, ее не будет до конца суток. Разработан график подвоза, точное время будет указанно в домовых чатах.В Феодосийском городском округе в вязи с работами на сетях предприятия "Крымэнерго" вода не подается на улицы Заречная, Новая, Светлая в селе Васильковое. По той же причине ограничена подача воды в городе Старый Крым.Кроме того, с понедельника, 6 июля, в связи с производственной необходимостью аккумуляции воды на резервуарах феодосийский микрорайон Челнокова будет получать воду по графику - с 23:00 до 05:00. Местным жителям посоветовали делать запасы в часы гарантированной подачи воды.По информации и.о. главы администрации города Евпатории Виталия Оганесяна, по состоянию на 09:20 воскресенья по всему городу нет электричества, в большинстве районов также нет воды. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления делать сложно.Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло сообщила, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города. Без электроснабжения остается вся территория Сак. Предыбайло пообещала до 10:00 проинформировать о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки в Крымские водохранилища свидетельствуют о благоприятном периоде - ученыеСитуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе КрымаДети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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