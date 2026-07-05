https://crimea.ria.ru/20260705/kak-vybrat-solntsezaschitnye-ochki-1157307625.html

Как выбрать солнцезащитные очки

Как выбрать солнцезащитные очки - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Как выбрать солнцезащитные очки

От того, насколько правильно подобраны солнцезащитные очки, зависит эффективность защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T20:33

2026-07-05T20:33

2026-07-05T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. От того, насколько правильно подобраны солнцезащитные очки, зависит эффективность защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В ведомстве посоветовали при покупке солнцезащитных очков обратить внимание на свойства и маркировку линз (в ней указывается, какое количество ультрафиолетовых лучей пропускают линзы и способны ли они адаптироваться к яркости света или убирать блики), размер очков. При этом автомобилистам желательно использовать очки с антибликовым покрытием или поляризационными фильтрами.Если очки не подошли, покупатель в течение 14 дней может обратиться к продавцу с требованием об обмене на аналогичный товар. При этом должны быть сохранены товарный вид очков, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, покупатель обязан предоставить документ, подтверждающий факт и условия покупки. Если на день обращения к продавцу аналогичный товар отсутствует в продаже, потребитель вправе потребовать возврата денег.Ранее о том, как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета, рассказала врач-дерматолог Ирина Рычкова. По ее словам, первое, что необходимо делать – это защищать кожу от солнечной инсоляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жаркое лето: как защитить здоровье?Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовитьНа Госуслугах запустили электронную книгу жалоб

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