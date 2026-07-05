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Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризиса - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризиса
Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризиса - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризиса
В Крыму оказывают поддержку малому и среднему бизнесу, несмотря на топливный кризис. Крымские предприниматели настроены оптимистично, оказывают друг другу... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T19:20
2026-07-05T19:20
крым
владислав ганжара
предпринимательство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму оказывают поддержку малому и среднему бизнесу, несмотря на топливный кризис. Крымские предприниматели настроены оптимистично, оказывают друг другу помощь и уверены в скором преодолении сложившихся трудностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислав Ганжара.В частности, уже сейчас ряд крымских производителей обращаются к своим постоянным клиентам, в том числе и за пределами Крыма, которые знакомы с их продукцией и могут приобрести ее на маркетплейсах, отметил гость эфира."Обращаются к покупателям, которые узнали крымскую продукцию, когда приезжали к нам на полуостров, знают, что она представляет собой достаточно качественный продукт. Это производители крымского чая, косметики, розовой соли и многого другого. Это один из каналов продажи для нашего крымского бизнеса, который работает", - пояснил он.Крымский бизнес в условиях кризиса, добавил Владислав Ганжара, проявляет гибкость, реагирует на складывающиеся экономические реалии в регионе и предлагает различные акции.По словам Директора фонда поддержки предпринимательства, в Республике Крым сохраняют свою работу все ключевые институты поддержки развития предпринимательства."Это шесть подведомственных Министерству экономического развития организаций, которые оказывают как финансовую, так и не финансовую помощь. А в центре "Мой бизнес" мы постоянно стараемся расширять перечень бесплатных услуг для бизнеса, которые действительно помогают им и в этих реалиях, в том числе, сохранять свою устойчивость", - рассказал Владислав Ганжара.Он также добавил, что оказываются меры поддержки финансового характера по линии фонда микрофинансирования Республики Крым. Также продолжает работу Южный Региональный центр поддержки экспорта.В данное время Центр "Мои документы", по его информации, старается аккумулировать всю актуальную информацию для предпринимателей в этот непростой период."В центр ежедневно обращается от 30 до 60 предпринимателей, которые хотят получить ту или иную консультацию по актуальным мерам поддержки. Кто-то все равно открывает свой бизнес и не боится сегодня делать первые шаги. На сегодняшний день у нас в республике работает порядка 91 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более 190 тысяч занятых. То есть колоссальный пласт людей сегодня задействован в этом секторе. И, в общем-то, тенденции сокращения его мы не наблюдаем", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти разрабатывают меры поддержки для туротрасли Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, владислав ганжара, предпринимательство, новости, новости крыма
Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризиса

В Крыму малый и средний бизнес получает поддержку в условиях топливного кризиса

19:20 05.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму оказывают поддержку малому и среднему бизнесу, несмотря на топливный кризис. Крымские предприниматели настроены оптимистично, оказывают друг другу помощь и уверены в скором преодолении сложившихся трудностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислав Ганжара.
"Крымский бизнес за последние 12 лет развивался в условиях больших возможностей, но и больших сложностей. Ковидные ограничения, блокады энергетическая и продовольственная, логистические издержки, беспрецедентное санкционное давление. Крымский предприниматель не теряет оптимизма, у него есть понимание, что любой кризис преодолим" - сказал он.
В частности, уже сейчас ряд крымских производителей обращаются к своим постоянным клиентам, в том числе и за пределами Крыма, которые знакомы с их продукцией и могут приобрести ее на маркетплейсах, отметил гость эфира.
"Обращаются к покупателям, которые узнали крымскую продукцию, когда приезжали к нам на полуостров, знают, что она представляет собой достаточно качественный продукт. Это производители крымского чая, косметики, розовой соли и многого другого. Это один из каналов продажи для нашего крымского бизнеса, который работает", - пояснил он.
Крымский бизнес в условиях кризиса, добавил Владислав Ганжара, проявляет гибкость, реагирует на складывающиеся экономические реалии в регионе и предлагает различные акции.
"Это касается как скидочных компаний, так и, безусловно, каких-то сетевых акций, где, объединяя усилия, предприниматели делятся компетенциями", - уточнил он.
По словам Директора фонда поддержки предпринимательства, в Республике Крым сохраняют свою работу все ключевые институты поддержки развития предпринимательства.
"Это шесть подведомственных Министерству экономического развития организаций, которые оказывают как финансовую, так и не финансовую помощь. А в центре "Мой бизнес" мы постоянно стараемся расширять перечень бесплатных услуг для бизнеса, которые действительно помогают им и в этих реалиях, в том числе, сохранять свою устойчивость", - рассказал Владислав Ганжара.
Он также добавил, что оказываются меры поддержки финансового характера по линии фонда микрофинансирования Республики Крым. Также продолжает работу Южный Региональный центр поддержки экспорта.
"Все ключевые министерства, отвечающие за конкретные отрасли, работают также над выработкой решений по поддержке конкретных отраслей и выхода из сложившихся точечных ситуаций, которые мы наблюдаем в целом", - отметил гость студии.
В данное время Центр "Мои документы", по его информации, старается аккумулировать всю актуальную информацию для предпринимателей в этот непростой период.
"В центр ежедневно обращается от 30 до 60 предпринимателей, которые хотят получить ту или иную консультацию по актуальным мерам поддержки. Кто-то все равно открывает свой бизнес и не боится сегодня делать первые шаги. На сегодняшний день у нас в республике работает порядка 91 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более 190 тысяч занятых. То есть колоссальный пласт людей сегодня задействован в этом секторе. И, в общем-то, тенденции сокращения его мы не наблюдаем", - заключил он.
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