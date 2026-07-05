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Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача

Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача

Об этом в студии РИА Новости Крым напомнила главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T19:43

2026-07-05T19:43

2026-07-05T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В жаркую погоду особое внимание необходимо уделять питьевому режиму и отказаться от употребления алкоголя. Об этом в студии РИА Новости Крым напомнила главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.От соблюдения питьевого режима зависит состояние всего организма, кровеносной системы и функция почек, подчеркнула она.Главный внештатный специалист министерства здравоохранения также обратила особое внимание на то, что в жару следует отказаться от алкоголя, который вызывает резкое обезвоживание организма."Кофе – это не вредный напиток, здоровому человеку он не противопоказан, он хорошо тонизирует. Но нужно помнить, что он также выводит дополнительную жидкость. И необходим дополнительный прием к чашечке кофе стаканчика воды 200 граммов", - добавила она.Как тонизирующий напиток рекомендован зеленый чай, сказала Ольга Барило. Его можно пить 2 литра и более."Но опять же, при условии, если у вас физически активная работа, а не в офисе с кондиционером, где комфортная температура 23 градуса, и мы не потеем, как в обычное время года. В районе 2 литров - по потребности. Если вы активно трудитесь, то тут, конечно, расход жидкости с потом будет больше", - пояснила она.В жару очень важно не забыть про граждан с когнитивными нарушениями, считает специалист."Это - нарушение мозгового кровообращения вследствие атеросклероза, возрастные изменения, сосудистые. Они могут просто не помнить, что нужно пить. Пожилые женщины целенаправленно не пьют воду, потому что у них дезурические расстройства и они не хотят часто бегать в туалет, позывы их очень беспокоят. Поэтому, конечно, с такими родственниками нужно быть предельно внимательными, особое внимание уделять своим бабушкам и дедушкам, интересоваться, все ли препараты они приняли и пили ли водичку", - подчеркнула спикер.Терапевт добавила, что воду можно дополнять компотами, морсами по сезону, без дополнительных подсластителей, так как сахар не способствует утолению жажды."Сахар — это дополнительное, ненужное и источник самой жажды, повод еще раз выпить, а не всем пациентам можно в больших объемах принимать воду. Некоторым пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами доктор-кардиолог не рекомендует даже более литра. Конечно, следует уменьшить прием соленых и калорийных продуктов. То есть всегда в летний жаркий период нужна овощная растительная диета при этом содержащая белок. Белковые продукты очень нужны абсолютно всем. Питание должно быть сбалансировано", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ольга барило, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, жара, новости, совет эксперта