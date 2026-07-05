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Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +24...26.На побережье тоже станет прохладнее. В Ялте, Алуште, Евпатории , Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +17...20, днем поднимется до +28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260703/dozhdi-snizyat-temperaturu-vozdukha-v-vykhodnye-v-krymu-1157370844.html
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Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье

В Крыму в воскресенье ожидаются грозовые дожди и сильный ветер

00:01 05.07.2026
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +9…14°; днем +24…29, в горах +17…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +24...26.
На побережье тоже станет прохладнее. В Ялте, Алуште, Евпатории , Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +17...20, днем поднимется до +28.
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После дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр. - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
3 июля, 19:51
Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 5 июля
23:29ПВО работает над Крымом
21:52Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное
21:26Самые опасные продукты в жару – как не отравиться
21:09Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года
20:56Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму
20:41Любовь превыше смерти: зачем караимка Софья Пастак пошла на расстрел
20:25Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
20:03Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
19:38Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
19:29Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон
19:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:56Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове
18:34В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам
18:16Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ
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