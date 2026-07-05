Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +9…14°; днем +24…29, в горах +17…22", - уточнили синоптики.

На побережье тоже станет прохладнее. В Ялте, Алуште, Евпатории , Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +17...20, днем поднимется до +28.