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Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T00:01
2026-07-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +24...26.На побережье тоже станет прохладнее. В Ялте, Алуште, Евпатории , Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +17...20, днем поднимется до +28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
В Крыму в воскресенье ожидаются грозовые дожди и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются грозовые дожди и усилится ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +9…14°; днем +24…29, в горах +17…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +24...26.
На побережье тоже станет прохладнее. В Ялте, Алуште, Евпатории , Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +17...20, днем поднимется до +28.
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