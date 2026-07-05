https://crimea.ria.ru/20260705/gorod-saki-obestochen---vlasti-nazvali-prichinu-1157397677.html
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T08:51
2026-07-05T08:51
2026-07-05T09:27
саки
юлия предыбайло
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
энергетика
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_cd8954772a42c3c69e1a3fd750ea4dc6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.Глава администрации попросила жителей города соблюдать информационную гигиену в городских чатах."Информация о поадресном отключении/включении электроэнергии способствует нацистам в планировании ночных атак. Именно поэтому информацию о ходе проведения ремонтных работ и сроках подачи электроэнергии я не публикую в соцсетях. До 10.00 проинформирую о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения, в круглосуточном режиме и условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени", - добавила она.Аналогичная проблема - в Евпатории. "Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9.20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно", - написал в соцсетях исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_0c011498d9df682b45dcbf488616570a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саки, юлия предыбайло, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, энергетика, крым, новости крыма
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
08:51 05.07.2026 (обновлено: 09:27 05.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
"Ночью произошла авария в энергосистеме за пределами нашего города. По состоянию на 8.00 без электроснабжения вся территория города Саки. Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены", - констатировала она.
Глава администрации попросила жителей города соблюдать информационную гигиену в городских чатах.
"Информация о поадресном отключении/включении электроэнергии способствует нацистам в планировании ночных атак. Именно поэтому информацию о ходе проведения ремонтных работ и сроках подачи электроэнергии я не публикую в соцсетях. До 10.00 проинформирую о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения, в круглосуточном режиме и условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени", - добавила она.
Аналогичная проблема - в Евпатории.
"Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9.20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно", - написал в соцсетях исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.