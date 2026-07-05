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Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину

Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину

Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T08:51

2026-07-05T08:51

2026-07-05T09:27

саки

юлия предыбайло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.Глава администрации попросила жителей города соблюдать информационную гигиену в городских чатах."Информация о поадресном отключении/включении электроэнергии способствует нацистам в планировании ночных атак. Именно поэтому информацию о ходе проведения ремонтных работ и сроках подачи электроэнергии я не публикую в соцсетях. До 10.00 проинформирую о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения, в круглосуточном режиме и условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени", - добавила она.Аналогичная проблема - в Евпатории. "Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9.20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно", - написал в соцсетях исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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