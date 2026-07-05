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Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину
Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T08:51
2026-07-05T09:27
саки
юлия предыбайло
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.Глава администрации попросила жителей города соблюдать информационную гигиену в городских чатах."Информация о поадресном отключении/включении электроэнергии способствует нацистам в планировании ночных атак. Именно поэтому информацию о ходе проведения ремонтных работ и сроках подачи электроэнергии я не публикую в соцсетях. До 10.00 проинформирую о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения, в круглосуточном режиме и условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени", - добавила она.Аналогичная проблема - в Евпатории. "Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9.20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно", - написал в соцсетях исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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саки, юлия предыбайло, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, энергетика, крым, новости крыма
Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину

Евпатория и Саки обесточены - власти назвали причину

08:51 05.07.2026 (обновлено: 09:27 05.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Город Саки полностью обесточен, об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
"Ночью произошла авария в энергосистеме за пределами нашего города. По состоянию на 8.00 без электроснабжения вся территория города Саки. Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены", - констатировала она.
Глава администрации попросила жителей города соблюдать информационную гигиену в городских чатах.
"Информация о поадресном отключении/включении электроэнергии способствует нацистам в планировании ночных атак. Именно поэтому информацию о ходе проведения ремонтных работ и сроках подачи электроэнергии я не публикую в соцсетях. До 10.00 проинформирую о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения, в круглосуточном режиме и условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени", - добавила она.
Аналогичная проблема - в Евпатории.
"Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9.20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно", - написал в соцсетях исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.
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