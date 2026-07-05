https://crimea.ria.ru/20260705/gde-v-sevastopole-mozhno-zapravitsya-po-qr-kodu-v-voskresene-1157397454.html
40 литров: где в Севастополе можно заправиться по QR-коду в воскресенье
40 литров: где в Севастополе можно заправиться по QR-коду в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.07.2026
40 литров: где в Севастополе можно заправиться по QR-коду в воскресенье
В воскресенье продажа топлива на АЗС Севастополя будет по QR-кодам. Адреса заправок сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T08:32
2026-07-05T08:32
2026-07-05T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье продажа топлива на АЗС Севастополя будет по QR-кодам. Адреса заправок сообщил глава региона Михаил Развожаев."Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. ️При этом сегодня на пяти отдаленных от города АЗС можно будет заправить по полученному вами QR-коду 40 литров", - сообщил он в МАКС.Список АЗС, где можно залить 40 литров:Гончарное: АИ-95 NP — на 70 машин, АИ-95 — на 25 машин, ДТ NP — на 50 машин.Орлиное: АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-92 — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.Верхнесадовое: АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-95 — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.Таврида 1: АИ-100 — на 50 машин, АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-95 — на 25 машин, АИ-92 — на 50 машин, ДТ — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.Таврида 2: АИ-100 — на 75 машин, АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-95 — на 25 машин, АИ-92 — на 50 машин, ДТ — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин."Акцентирую ваше внимание на том, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на определенное количество машин. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map", - заключил губернаторСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеQR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топлива
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40 литров: где в Севастополе можно заправиться по QR-коду в воскресенье
Где в Севастополе можно заправиться по QR-коду в воскресенье - адреса
08:32 05.07.2026 (обновлено: 09:19 05.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье продажа топлива на АЗС Севастополя будет по QR-кодам. Адреса заправок сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. ️При этом сегодня на пяти отдаленных от города АЗС можно будет заправить по полученному вами QR-коду 40 литров", - сообщил он в МАКС.
Список АЗС, где можно залить 40 литров:
Гончарное: АИ-95 NP — на 70 машин, АИ-95 — на 25 машин, ДТ NP — на 50 машин.
Орлиное: АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-92 — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.
Верхнесадовое: АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-95 — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.
Таврида 1: АИ-100 — на 50 машин, АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-95 — на 25 машин, АИ-92 — на 50 машин, ДТ — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.
Таврида 2: АИ-100 — на 75 машин, АИ-95 NP — на 50 машин, АИ-95 — на 25 машин, АИ-92 — на 50 машин, ДТ — на 50 машин, ДТ NP — на 50 машин.
"Акцентирую ваше внимание на том, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на определенное количество машин. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map", - заключил губернатор
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