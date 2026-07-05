Электрички в Крыму: как ходят пригородные поезда в воскресенье
Расписание электричек в Крыму - движение пригородных поездов на полуострове 5 июля
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) предоставила актуальную информацию по восстановлению и ограничению движения пригородных поездов в Крыму на 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ЮППК.
"Движение пригородных поездов на участке Владиславовка - Семь Колодезей восстановлено. Движение пригородных поездов на участке Краснопартизанская - Джанкой также восстановлено", - говорится в сообщении компании.
На 5 июля сохраняются ограничения движения электричек на трех участках: Соленое Озеро - Джанкой; Нижнегорская - Новофедоровка (для пассажиров организован подвоз автобусами) и Бахчисарай - Инкерман-1. На последнем участке ограничения были введены в воскресенье.
Также в Крыму продолжается подвоз пассажиров автобусами на участке Урожайная — Джанкой для электричек: №6616 Симферополь - Урожайная (отправление в 05:15), №6626 Симферополь - Урожайная (отправление в 17:40), №6616 Урожайная — Симферополь (отправление в 11:03), №6631 Урожайная - Симферополь (отправление в 19:20).
Остальные пригородные поезда курсируют по маршруту Симферополь — Джанкой и Джанкой — Симферополь без пересадок на автобусы.
"Возможны задержки на пути следования пригородных поездов. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в ЮППК.
Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.
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