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Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T10:10
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инкерман
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Там призвали пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в СевастополеИзменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в КрымВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены

Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены

10:10 05.07.2026 (обновлено: 10:24 05.07.2026)
 
Симферополь железнодорожный вокзал вагон электрички
Симферополь железнодорожный вокзал вагон электрички
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"Движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлено. О возобновлении движения мы сообщим дополнительно", - рассказали в ЮППК.
Там призвали пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.
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