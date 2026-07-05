https://crimea.ria.ru/20260705/elektrichki-na-uchastke-bakhchisaray--inkerman-1-vremenno-ostanovleny-1157399097.html

Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены

Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены

В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T10:10

2026-07-05T10:10

2026-07-05T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Там призвали пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в СевастополеИзменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в КрымВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек

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крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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