https://crimea.ria.ru/20260705/elektrichki-na-uchastke-bakhchisaray--inkerman-1-vremenno-ostanovleny-1157399097.html
Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T10:10
2026-07-05T10:10
2026-07-05T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Там призвали пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в СевастополеИзменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в КрымВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
Электрички на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно остановлены
10:10 05.07.2026 (обновлено: 10:24 05.07.2026)