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Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условие

Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условие - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условие

Условий для содержательного разговора России и Европы по Украине на данный момент нет – они появятся, когда Запад поймет, что пора признать законные интересы... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T09:45

2026-07-05T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Условий для содержательного разговора России и Европы по Украине на данный момент нет – они появятся, когда Запад поймет, что пора признать законные интересы Москвы в сфере безопасности, а не накачивать Киев оружием. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия 24".Он добавил, что помощь Украине со стороны Британии объясняется прежде всего тем, что англичанам нужно сохранить такой таран, который продолжал бы ослаблять Россию, при этом "Лондону нет дела до интересов украинского народа"."Здесь не любят, когда кто-то успешно развивается и создает конкуренцию. Это наследие колониального мышления", – отметил Келин.В самой же Великобритании, по словам Келина, дела идут далеко не так хорошо, как можно было бы предположить, глядя на ее готовность помочь Украине.Именно с общим ухудшением экономического положения населения связана частая смена премьер-министров в стране в попытке исправить ситуацию на фоне все большего недовольства народа и неуклонного падения популярности правящих партий, считает Келин.Он заметил, что захват танкера Smyrtos, якобы принадлежащего так называемому российскому теневому флоту британскими военными в июне случился именно тогда, когда у Кира Стармера резко упали рейтинги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииБритания выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в АрктикеБудет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, россия, европейский союз (ес), европа, в мире, политика, внешняя политика, новости, мнения