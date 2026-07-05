https://crimea.ria.ru/20260705/blekaut-v-evpatorii-v-gorode-otkroyut-situatsionnyy-tsentr-1157404562.html

Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр

Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр

С понедельника, 6 июля, в Евпатории будет работать ситуационный центр, где горожане смогут зарядить мобильные телефоны или оставить обращения для принятия мер... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T16:02

2026-07-05T16:02

2026-07-05T16:02

евпатория

виталий оганесян

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отключение электроэнергии в крыму

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. С понедельника, 6 июля, в Евпатории будет работать ситуационный центр, где горожане смогут зарядить мобильные телефоны или оставить обращения для принятия мер реагирования. Об этом сообщили сегодня в администрации города.В воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город снова столкнулся с проблемой с электроснабжением. Утром света не было во всей Евпатории, в большинстве районов нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации.Там уточнили, что в ситуационном центре жители и гости города смогут зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном, оставить обращения по проблемным вопросам для принятия мер реагирования.Кроме того, 6 июля в связи со сложившейся в городе ситуацией детские дошкольные учреждения Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием.Продолжается работа по устранению аварии на водоводе на пересечении улиц Вольной и Немичевых."По прогнозам специалистов Евпаторийского филиала Государственного унитарного предприятия РК "Вода Крыма", аварийные работы будут завершены в течение дня. После этого сможем приступить к заполнению системы водоснабжения", - рассказал Виталий Оганесян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район без света: отключены и села под СевастополемЭлектрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановленыНабережную Евпатории включили в список опасных для купания мест

https://crimea.ria.ru/20260705/gorod-saki-obestochen---vlasti-nazvali-prichinu-1157397677.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, виталий оганесян, новости крыма, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, детский сад