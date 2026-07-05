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Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр
Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр
С понедельника, 6 июля, в Евпатории будет работать ситуационный центр, где горожане смогут зарядить мобильные телефоны или оставить обращения для принятия мер... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T16:02
2026-07-05T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. С понедельника, 6 июля, в Евпатории будет работать ситуационный центр, где горожане смогут зарядить мобильные телефоны или оставить обращения для принятия мер реагирования. Об этом сообщили сегодня в администрации города.В воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город снова столкнулся с проблемой с электроснабжением. Утром света не было во всей Евпатории, в большинстве районов нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации.Там уточнили, что в ситуационном центре жители и гости города смогут зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном, оставить обращения по проблемным вопросам для принятия мер реагирования.Кроме того, 6 июля в связи со сложившейся в городе ситуацией детские дошкольные учреждения Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием.Продолжается работа по устранению аварии на водоводе на пересечении улиц Вольной и Немичевых."По прогнозам специалистов Евпаторийского филиала Государственного унитарного предприятия РК "Вода Крыма", аварийные работы будут завершены в течение дня. После этого сможем приступить к заполнению системы водоснабжения", - рассказал Виталий Оганесян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район без света: отключены и села под СевастополемЭлектрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановленыНабережную Евпатории включили в список опасных для купания мест
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евпатория, виталий оганесян, новости крыма, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, детский сад
Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр

Евпатории без света - в городе откроют ситуационный центр и ограничат работу детсадов

16:02 05.07.2026
 
Евпатория
Евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. С понедельника, 6 июля, в Евпатории будет работать ситуационный центр, где горожане смогут зарядить мобильные телефоны или оставить обращения для принятия мер реагирования. Об этом сообщили сегодня в администрации города.
В воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город снова столкнулся с проблемой с электроснабжением. Утром света не было во всей Евпатории, в большинстве районов нет воды, трамваи не ходят. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации.
"С 6 июля на время сложностей с жизнеобеспечением города будет работать ситуационный центр. Адрес: проспект имени Ленина, 2, отдел по работе с обращениями граждан администрации Евпатории. Время работы: с 09.00 до 20.00", - говорится в сообщении администрации.
Там уточнили, что в ситуационном центре жители и гости города смогут зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном, оставить обращения по проблемным вопросам для принятия мер реагирования.
Кроме того, 6 июля в связи со сложившейся в городе ситуацией детские дошкольные учреждения Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием.
Продолжается работа по устранению аварии на водоводе на пересечении улиц Вольной и Немичевых.
"По прогнозам специалистов Евпаторийского филиала Государственного унитарного предприятия РК "Вода Крыма", аварийные работы будут завершены в течение дня. После этого сможем приступить к заполнению системы водоснабжения", - рассказал Виталий Оганесян.
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