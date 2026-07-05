https://crimea.ria.ru/20260705/bez-ekstremalnoy-zhary-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos--1157372800.html

Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"

Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"

Жаркая и солнечная погода начала следующей недели в Крыму сменится освежающим снижением температуры в четверг за счет скоротечного грозового фронта. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T18:41

2026-07-05T18:41

2026-07-05T18:41

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Жаркая и солнечная погода начала следующей недели в Крыму сменится освежающим снижением температуры в четверг за счет скоротечного грозового фронта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В понедельник, вторник и среду, отметил ведущий специалист "ФОБОСА", ожидается достаточно однотипный характер аэросиноптической обстановки."В основном это антициклональная деятельность, нисходящие воздушные потоки, которые будут препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преобладать солнечная, сухая и умеренно теплая погода", - пояснил синоптик."В ночные часы столбики термометра будут колебаться от +11 до +16, в прибрежной зоне чуть теплее - до +15…20 градусов. Днем можно рассчитывать на повышение показания максимальных термометров. В понедельник это +23…28, во вторник +24…29, ну и к среде ожидается возвращение в рамки нормы - +25…30 градусов", - поделился эксперт.Однако в четверг, по метеопрогнозу Тишковца, активизируются фронтальные системы и фон атмосферного давления начнет постепенно понижаться.По общей оценке специалиста, июль в Крыму, как и на большей части европейской России, а также на юге страны, будет достаточно умеренным – в рамках климатической нормы.Что касается прогноза на август, заключил он, то в августе температурный фон ожидается на пару градусов выше положенной климатической нормы. поэтому в последний месяц лета предполагается и нехватка по дождям от 15 до 20%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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