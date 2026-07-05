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Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
Жаркая и солнечная погода начала следующей недели в Крыму сменится освежающим снижением температуры в четверг за счет скоротечного грозового фронта. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T18:41
2026-07-05T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Жаркая и солнечная погода начала следующей недели в Крыму сменится освежающим снижением температуры в четверг за счет скоротечного грозового фронта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В понедельник, вторник и среду, отметил ведущий специалист "ФОБОСА", ожидается достаточно однотипный характер аэросиноптической обстановки."В основном это антициклональная деятельность, нисходящие воздушные потоки, которые будут препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преобладать солнечная, сухая и умеренно теплая погода", - пояснил синоптик."В ночные часы столбики термометра будут колебаться от +11 до +16, в прибрежной зоне чуть теплее - до +15…20 градусов. Днем можно рассчитывать на повышение показания максимальных термометров. В понедельник это +23…28, во вторник +24…29, ну и к среде ожидается возвращение в рамки нормы - +25…30 градусов", - поделился эксперт.Однако в четверг, по метеопрогнозу Тишковца, активизируются фронтальные системы и фон атмосферного давления начнет постепенно понижаться.По общей оценке специалиста, июль в Крыму, как и на большей части европейской России, а также на юге страны, будет достаточно умеренным – в рамках климатической нормы.Что касается прогноза на август, заключил он, то в августе температурный фон ожидается на пару градусов выше положенной климатической нормы. поэтому в последний месяц лета предполагается и нехватка по дождям от 15 до 20%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
В Крыму солнечная погода сменится дождями и грозами к концу следующей недели – "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым.
Жаркая и солнечная погода начала следующей недели в Крыму сменится освежающим снижением температуры в четверг за счет скоротечного грозового фронта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Следующую неделю я бы разделил на две половинки. Более благоприятную - с простыми и комфортными показателями атмосферы, и с более грозовым и бурным нравом", - сказал он.
В понедельник, вторник и среду, отметил ведущий специалист "ФОБОСА", ожидается достаточно однотипный характер аэросиноптической обстановки.
"В основном это антициклональная деятельность, нисходящие воздушные потоки, которые будут препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преобладать солнечная, сухая и умеренно теплая погода", - пояснил синоптик.
"В ночные часы столбики термометра будут колебаться от +11 до +16, в прибрежной зоне чуть теплее - до +15…20 градусов. Днем можно рассчитывать на повышение показания максимальных термометров. В понедельник это +23…28, во вторник +24…29, ну и к среде ожидается возвращение в рамки нормы - +25…30 градусов", - поделился эксперт.
Однако в четверг, по метеопрогнозу Тишковца, активизируются фронтальные системы и фон атмосферного давления начнет постепенно понижаться.
"Поэтому в небе появится мощная кучевка, прошумят локальные скоротечные дожди с грозами. Ночью будет +14…19 градусов, а дневные дожди несколько собьют показания термометров, и днем температура воздуха составит в среднем +22…27, что, опять же, чуть-чуть посвежее, чем положено по многолетним климатическим показателям", - дополнил он.
По общей оценке специалиста, июль в Крыму, как и на большей части европейской России, а также на юге страны, будет достаточно умеренным – в рамках климатической нормы.
"Мы будем обходиться без какой-то экстремальной жары. Например, для Симферополя дневная температура это +24…+29 градусов. И по количеству осадков, я думаю, что в этом месяце будет незначительный недобор, но близко к норме", - заметил метеоролог.
Что касается прогноза на август, заключил он, то в августе температурный фон ожидается на пару градусов выше положенной климатической нормы. поэтому в последний месяц лета предполагается и нехватка по дождям от 15 до 20%.
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