https://crimea.ria.ru/20260705/bakhchisarayskiy-rayon-bez-sveta-otklyucheny-i-sela-pod-sevastopolem-1157403366.html

Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем

Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем

В воскресенье, 5 июля, восемь населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T14:20

2026-07-05T14:20

2026-07-05T14:20

севастополь

энергосистема крыма

гуп рк "крымэнерго"

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, восемь населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что ориентировочное время отключения составляет 3 часа.Как сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Крымэнерго", в воскресенье по всему Бахчисарайскому району фиксируются отключения электроэнергии. Нет света и в Бахчисарае.В "Крымэнерго" добавили, что с целью недопущения глобальной аварии в энергосистеме Крыма введен режим временного ограничения электроснабжения. Отключения производятся точечно и по необходимости. Принимаются все меры для восстановления стабильного энергоснабжения.Ранее сообщалось, что в воскресенье город Саки полностью обесточен. Аналогичная проблема и в Евпатории - электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известноКакие города Крыма остались без воды

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бахчисарай

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2026

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