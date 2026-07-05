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Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем
Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.07.2026
Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем
В воскресенье, 5 июля, восемь населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T14:20
2026-07-05T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, восемь населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что ориентировочное время отключения составляет 3 часа.Как сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Крымэнерго", в воскресенье по всему Бахчисарайскому району фиксируются отключения электроэнергии. Нет света и в Бахчисарае.В "Крымэнерго" добавили, что с целью недопущения глобальной аварии в энергосистеме Крыма введен режим временного ограничения электроснабжения. Отключения производятся точечно и по необходимости. Принимаются все меры для восстановления стабильного энергоснабжения.Ранее сообщалось, что в воскресенье город Саки полностью обесточен. Аналогичная проблема и в Евпатории - электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Джанкойском районе сорвал крыши и повалил деревья – что известноКакие города Крыма остались без воды
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РИА Новости Крым
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Бахчисарайский район без света: отключены и села под Севастополем
Села под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, восемь населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в сетях Бахчисарайского района Государственного унитарного предприятия РК "Крымэнерго", для недопущения перегруза оборудования 110 кВ вводится ограничение по следующим населенным пунктам: Орловка, Солнечное, Вишневое, Мекензиевы Горы, Любимовка, Кача, Андреевка, Осипенко", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что ориентировочное время отключения составляет 3 часа.
Как сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Крымэнерго", в воскресенье по всему Бахчисарайскому району фиксируются отключения электроэнергии. Нет света и в Бахчисарае.
"Там сейчас ведутся аварийные работы… Заявки поступают. Точного времени восстановления энергоснабжения назвать не можем", - рассказали на предприятии.
В "Крымэнерго" добавили, что с целью недопущения глобальной аварии в энергосистеме Крыма введен режим временного ограничения электроснабжения. Отключения производятся точечно и по необходимости. Принимаются все меры для восстановления стабильного энергоснабжения.
Ранее сообщалось
, что в воскресенье город Саки полностью обесточен. Аналогичная проблема и в Евпатории - электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят.
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