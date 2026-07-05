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Атака на Крым: СК РФ расследует преступления Украины против мирного населения

Атака на Крым: СК РФ расследует преступления Украины против мирного населения - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Атака на Крым: СК РФ расследует преступления Украины против мирного населения

В Следственном комитете России будут расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Крыма. Об этом сообщили в воскресенье, 5 июля, в... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T10:35

2026-07-05T10:35

2026-07-05T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России будут расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Крыма. Об этом сообщили в воскресенье, 5 июля, в Следкоме РФ.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил ранее, что на севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии."По сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на севере Крыма один человек погиб, еще двое получили ранения", - сообщил Аксенов в ночь на воскресенье.В Следственном комитете России подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего, выявлены лица, причастные к совершению преступлений.4 июля сообщалось, что Следком РФ будет расследовать преступления ВСУ, в результате которых в Крыму погиб один человек, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены.В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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