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71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России
71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.07.2026
71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T08:16
2026-07-05T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Ранее также сообщалось, что в ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России

08:16 05.07.2026 (обновлено: 08:18 05.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля текущего года до 07.00 мск 5 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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