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71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России
71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.07.2026
71 украинский беспилотник сбит над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T08:16
2026-07-05T08:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Ранее также сообщалось, что в ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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