20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ
20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел украинских военных
15:30 05.07.2026 (обновлено: 15:33 05.07.2026)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Свыше 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"4 июля после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка, более 20 редакций СМИ разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", - рассказали в Минобороны РФ.
Там подчеркнули, что были бы готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию.
3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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