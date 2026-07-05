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20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ
20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2026
20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ
Свыше 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T15:30
2026-07-05T15:33
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сми
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Свыше 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Там подчеркнули, что были бы готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию.3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
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РИА Новости Крым
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96
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60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сми, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр)
20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ

20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел украинских военных

15:30 05.07.2026 (обновлено: 15:33 05.07.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Свыше 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"4 июля после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка, более 20 редакций СМИ разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", - рассказали в Минобороны РФ.
Там подчеркнули, что были бы готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию.
3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)СМИВооруженные силы РоссииНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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