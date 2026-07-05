https://crimea.ria.ru/20260705/20-smi-raznykh-stran-gotovy-vyekhat-konstantinovku-na-peredachu-tel-soldat-vsu-1157403954.html

20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ

20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2026

20 СМИ разных стран готовы выехать Константиновку на передачу тел солдат ВСУ

Свыше 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T15:30

2026-07-05T15:30

2026-07-05T15:33

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сми

вооруженные силы россии

новости сво

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Свыше 20 иностранных СМИ заявили о желании посетить Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Там подчеркнули, что были бы готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию.3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за суткиДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сми, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр)