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12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде
12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 05.07.2026
12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде
Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T18:59
2026-07-05T19:24
канатная дорога
нижний новгород
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС России."Из-за непогоды несколько кабинок, с находящимися там людьми, застряли. На место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Предварительно 16 человек, в том числе четыре ребенка находились в застрявших кабинках... В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей", - говорится в сообщении.Уточняется, что здоровью людей ничего не угрожает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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канатная дорога, нижний новгород, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде

12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде

18:59 05.07.2026 (обновлено: 19:24 05.07.2026)
 
© МЧС России12 человек и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде
12 человек и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из-за непогоды несколько кабинок, с находящимися там людьми, застряли. На место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Предварительно 16 человек, в том числе четыре ребенка находились в застрявших кабинках... В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здоровью людей ничего не угрожает.
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Канатная дорогаНижний НовгородПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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