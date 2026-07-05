https://crimea.ria.ru/20260705/12-chelovek-i-chetvero-detey-zastryali-na-kanatnoy-doroge-v-nizhnem-novgorode-1157405839.html

12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде

12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 05.07.2026

12 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде

Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T18:59

2026-07-05T18:59

2026-07-05T19:24

канатная дорога

нижний новгород

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157405926_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_6fae395bf67d592ebe382bfe14a69a33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС России."Из-за непогоды несколько кабинок, с находящимися там людьми, застряли. На место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Предварительно 16 человек, в том числе четыре ребенка находились в застрявших кабинках... В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей", - говорится в сообщении.Уточняется, что здоровью людей ничего не угрожает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижний новгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канатная дорога, нижний новгород, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости