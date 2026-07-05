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116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 05.07.2026
116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T20:56
2026-07-05T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что илы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов

116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов

20:56 05.07.2026 (обновлено: 20:58 05.07.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что илы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами.
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