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Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму
Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму
В Большом каньоне во время прогулки туристка повредила ногу. Ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T20:56
2026-07-04T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Большом каньоне во время прогулки туристка повредила ногу. Ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.К ней на помощь выдвинулись шесть специалистов аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас"."Спасатели оперативно обнаружили туристку, провели фиксацию поврежденной конечности. От госпитализации она отказалась", - добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что группа туристов с детьми была спасена в Коктебеле в районе Тихой бухты. Спасатели помогли им выбраться из труднодоступной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму

В Крыму туристка травмировала ногу во время прогулки по Большому каньону

20:56 04.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЖенщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму
Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Большом каньоне во время прогулки туристка повредила ногу. Ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
"Сегодня поступило сообщение о том, что в районе Большого Каньона, в селе Соколиное Бахчисарайского района, женщина повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей", - рассказали спасатели.
К ней на помощь выдвинулись шесть специалистов аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Спасатели оперативно обнаружили туристку, провели фиксацию поврежденной конечности. От госпитализации она отказалась", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что группа туристов с детьми была спасена в Коктебеле в районе Тихой бухты. Спасатели помогли им выбраться из труднодоступной местности.
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