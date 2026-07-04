https://crimea.ria.ru/20260704/v-sudakh-kryma-zarabotali-komnaty-primireniya-semi-1157380400.html

В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи

В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи - РИА Новости Крым, 04.07.2026

В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи

В некоторых судах в Крыму появились комнаты для примирительных процедур в рамках так называемой медиативной практики. Соответствующие соглашения заключаются... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T09:11

2026-07-04T09:11

2026-07-04T09:11

крым

суд

нотариус

семья

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148128544_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_617ebd6ae9de9a28e36ff27eb18c9026.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В некоторых судах в Крыму появились комнаты для примирительных процедур в рамках так называемой медиативной практики. Соответствующие соглашения заключаются нотариально, в частности, супругами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали нотариус Симферопольского городского нотариального округа Марина Празднова и председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Крыма Тамара Литвиненко.С участием нотариусов совершаются многие юридические процедуры, сопутствующие вступлению в брак или, наоборот, разводу, а также разделу имущества, определению алиментов на ребенка и места его проживания после расставания родителей и так далее.В том числе нотариально заверяются брачные договоры и так называемые медиативные, или примирительные соглашения. Такая практика существует, когда пара намеревается разойтись, а договориться не может. Прибегают к процедуре медиации и в Крыму, отметила Тамара Литвиненко.Сначала заключается соглашение об оказании услуг медиатора, который хранит тайну о том, что происходит, какие беседы ведутся между родителями и детьми и какие вопросы решаются. А если супруги хотят заключить медиативное соглашение нотариально, то обращаются к нотариусу, добавила Литвиненко."Можно у нотариуса удостоверить медиативное соглашение. В том числе и в отношении и алиментов, и воспитания ребенка", – отметила она.По ее словам, медиатор необходим и в тех случаях, когда супруги-родители не хотят идти в суд, и когда они уже вошли в конфликт, хотят судиться, при этом ребенок при разводе или после него становится орудием манипуляции между супругами.По словам Марины Праздновой, семейный кодекс и ряд законодательных актов закрепляют за родителями обязанность в первую очередь заботиться о ребенке, и примирительная процедура с привлечением к решению конфликта медиатора может оказаться единственной возможностью конструктивно решить вопросы по его воспитанию и содержанию."Медиатор – независимый эксперт по решению юридических споров и конфликтных ситуаций без обращения в суд", – пояснила она.Ранее заведующая кафедрой социально-экономической географии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец высказала мнениео том, что Крыму необходим центр по решению демографических проблем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятсяВ Крыму нужен центр по решению демографических проблемКак дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260606/notariat-rabotaet-s-zagsom---v-krymu-rasskazali-ob-unikalnom-reshenii-1156634863.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, суд, нотариус, семья, новости крыма, общество