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В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи
В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи - РИА Новости Крым, 04.07.2026
В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи
В некоторых судах в Крыму появились комнаты для примирительных процедур в рамках так называемой медиативной практики. Соответствующие соглашения заключаются... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T09:11
2026-07-04T09:11
крым
суд
нотариус
семья
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В некоторых судах в Крыму появились комнаты для примирительных процедур в рамках так называемой медиативной практики. Соответствующие соглашения заключаются нотариально, в частности, супругами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали нотариус Симферопольского городского нотариального округа Марина Празднова и председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Крыма Тамара Литвиненко.С участием нотариусов совершаются многие юридические процедуры, сопутствующие вступлению в брак или, наоборот, разводу, а также разделу имущества, определению алиментов на ребенка и места его проживания после расставания родителей и так далее.В том числе нотариально заверяются брачные договоры и так называемые медиативные, или примирительные соглашения. Такая практика существует, когда пара намеревается разойтись, а договориться не может. Прибегают к процедуре медиации и в Крыму, отметила Тамара Литвиненко.Сначала заключается соглашение об оказании услуг медиатора, который хранит тайну о том, что происходит, какие беседы ведутся между родителями и детьми и какие вопросы решаются. А если супруги хотят заключить медиативное соглашение нотариально, то обращаются к нотариусу, добавила Литвиненко."Можно у нотариуса удостоверить медиативное соглашение. В том числе и в отношении и алиментов, и воспитания ребенка", – отметила она.По ее словам, медиатор необходим и в тех случаях, когда супруги-родители не хотят идти в суд, и когда они уже вошли в конфликт, хотят судиться, при этом ребенок при разводе или после него становится орудием манипуляции между супругами.По словам Марины Праздновой, семейный кодекс и ряд законодательных актов закрепляют за родителями обязанность в первую очередь заботиться о ребенке, и примирительная процедура с привлечением к решению конфликта медиатора может оказаться единственной возможностью конструктивно решить вопросы по его воспитанию и содержанию."Медиатор – независимый эксперт по решению юридических споров и конфликтных ситуаций без обращения в суд", – пояснила она.Ранее заведующая кафедрой социально-экономической географии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец высказала мнениео том, что Крыму необходим центр по решению демографических проблем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятсяВ Крыму нужен центр по решению демографических проблемКак дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму
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крым, суд, нотариус, семья, новости крыма, общество
В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи

В Крыму в некоторых судах открыли комнаты примирения семьи – нотариус

09:11 04.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В некоторых судах в Крыму появились комнаты для примирительных процедур в рамках так называемой медиативной практики. Соответствующие соглашения заключаются нотариально, в частности, супругами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали нотариус Симферопольского городского нотариального округа Марина Празднова и председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Крыма Тамара Литвиненко.
С участием нотариусов совершаются многие юридические процедуры, сопутствующие вступлению в брак или, наоборот, разводу, а также разделу имущества, определению алиментов на ребенка и места его проживания после расставания родителей и так далее.
В том числе нотариально заверяются брачные договоры и так называемые медиативные, или примирительные соглашения. Такая практика существует, когда пара намеревается разойтись, а договориться не может. Прибегают к процедуре медиации и в Крыму, отметила Тамара Литвиненко.
"У нас уже в некоторых судах по Крыму комнаты для примирительных процедур имеются. Это один из видов медиативных соглашений", – сказала она.
Сначала заключается соглашение об оказании услуг медиатора, который хранит тайну о том, что происходит, какие беседы ведутся между родителями и детьми и какие вопросы решаются. А если супруги хотят заключить медиативное соглашение нотариально, то обращаются к нотариусу, добавила Литвиненко.
"Можно у нотариуса удостоверить медиативное соглашение. В том числе и в отношении и алиментов, и воспитания ребенка", – отметила она.
По ее словам, медиатор необходим и в тех случаях, когда супруги-родители не хотят идти в суд, и когда они уже вошли в конфликт, хотят судиться, при этом ребенок при разводе или после него становится орудием манипуляции между супругами.
"В этом случае надо, чтобы и психолог-медиатор, и нотариус вместе подключились и решили вопрос. Чтобы нотариусы какие-то материальные вопросы закрепили, психологи-медиаторы – больше психоэмоциональные составляющие семьи", – сказала Литвиненко.
По словам Марины Праздновой, семейный кодекс и ряд законодательных актов закрепляют за родителями обязанность в первую очередь заботиться о ребенке, и примирительная процедура с привлечением к решению конфликта медиатора может оказаться единственной возможностью конструктивно решить вопросы по его воспитанию и содержанию.
"Медиатор – независимый эксперт по решению юридических споров и конфликтных ситуаций без обращения в суд", – пояснила она.
Ранее заведующая кафедрой социально-экономической географии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец высказала мнениео том, что Крыму необходим центр по решению демографических проблем.
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