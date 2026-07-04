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В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу
В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу - РИА Новости Крым, 04.07.2026
В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу
В южнобережном поселке Симеиз в Крыму произошло ДТП. Об инциденте сообщают очевидцы. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:28
2026-07-04T17:28
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В южнобережном поселке Симеиз в Крыму произошло ДТП. Об инциденте сообщают очевидцы.На данный момент информация о причинах ДТП и пострадавших не сообщается.РИА Новости Крым запросил данные в Госавтоинспекции региона. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
крым, большая ялта, симеиз, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма
В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу

В Симеизе на Южном берегу Крыма авто опрокинулось на крышу и перекрыло проезд к морю

17:28 04.07.2026
 
© Фото: AMS Ялта в TelegramВ Симеизе в Крыму иномарка опрокинулась на крышу
В Симеизе в Крыму иномарка опрокинулась на крышу
© Фото: AMS Ялта в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В южнобережном поселке Симеиз в Крыму произошло ДТП. Об инциденте сообщают очевидцы.
Отмечается, что иномарка перевернулась на крышу и полностью закрыла проезд по двум полосам дороги к морю.
На данный момент информация о причинах ДТП и пострадавших не сообщается.
РИА Новости Крым запросил данные в Госавтоинспекции региона.
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