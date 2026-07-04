Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260704/v-sevastopole-v-voskresene-mozhno-budet-kupit-benzin-po-qr-kodam-1157393694.html
В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам
В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам - РИА Новости Крым, 04.07.2026
В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам
В Севастополе в воскресенье, 5 июля, можно будет купить бензин на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T18:34
2026-07-04T18:34
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
qr-коды на топливо в севастополе
азс
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871202_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_37b07010e2ebd9a53a6fb7cd02b25d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 5 июля, можно будет купить бензин на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что получение кодов стартует 4 июля в 19:30.Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июляБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал законКубани выделили дополнительные объемы топлива
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871202_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_093930a7bfe4ce76bedf2e05bd0adc97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, азс, новости севастополя
В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам

В Севастополе 5 июля можно будет заправить машину бензином по QR-кодам

18:34 04.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 5 июля, можно будет купить бензин на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что получение кодов стартует 4 июля в 19:30.
Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ситуация с бензином

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля
Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
Кубани выделили дополнительные объемы топлива
 
СевастопольМихаил РазвожаевБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуQR-коды на топливо в СевастополеАЗСНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:25Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
20:03Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
19:38Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
19:29Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон
19:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:56Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове
18:34В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам
18:16Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ
17:59Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
17:45На Украине начинается топливный кризис – Азаров
17:28В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу
17:17Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля
17:11Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
16:51Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России
16:27Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
16:14Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
15:58Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
15:49Ситуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
15:32Шекспир и Кошкин дом: мир Самуила Маршака
15:13Кубани выделили дополнительные объемы топлива
Лента новостейМолния