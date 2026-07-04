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В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам

В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам - РИА Новости Крым, 04.07.2026

В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам

В Севастополе в воскресенье, 5 июля, можно будет купить бензин на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T18:34

2026-07-04T18:34

2026-07-04T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 5 июля, можно будет купить бензин на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что получение кодов стартует 4 июля в 19:30.Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июляБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал законКубани выделили дополнительные объемы топлива

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