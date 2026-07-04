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В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС

В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС - РИА Новости Крым, 04.07.2026

В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС

В субботу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T09:53

2026-07-04T09:53

2026-07-04T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 67 ул. Хрусталева, 74Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra)АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra)АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеQR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топлива

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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