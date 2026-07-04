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В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС
В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС - РИА Новости Крым, 04.07.2026
В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС
В субботу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T09:53
2026-07-04T09:53
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топливо
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бензин
новости севастополя
дефицит топлива в крыму
севастополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 67 ул. Хрусталева, 74Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra)АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra)АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеQR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топлива
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В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС

В Севастополе купить бензин и дизтопливо можно на девяти АЗС - адреса

09:53 04.07.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин", - сообщил губернатор.
Заправиться можно по адресам:
АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 67 ул. Хрусталева, 74Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra)
АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
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