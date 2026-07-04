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В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи
В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи - РИА Новости Крым, 04.07.2026
В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи
В Иране проходит церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи – верховным лидером республики, который был убит 28 февраля, в первый день массированных ударов США и РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T10:09
2026-07-04T10:09
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Иране проходит церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи – верховным лидером республики, который был убит 28 февраля, в первый день массированных ударов США и Израиля по исламскому государству. Масштабное мероприятие уже назвали в Тегеране "самым важным событием столетия": оно началось накануне, 3 июля, и продлится до 9 числа. Участие в церемонии принял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.Церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи является беспрецедентно масштабной и длительной. Она началась в Тегеране и продлится в столице до понедельника, после чего гроб будет перенесен в священный для шиитов город Кум.Далее прощание продолжится за границей, в самых главных для них городах Ирака – Кербеле и Неджефе. А окончательно завершится лишь на шестой день: 9 июля рахбар Хаменеи упокоится в Мешхеде, родном для него городе.В отдельном мероприятии для иностранных гостей, политических и общественных деятелей в рамках церемонии, перед основной частью похорон, приняли участие представители около 100 государств. В исламскую республику прибыли главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, политики и общественные деятели.Россию представлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Всего в прощальных мероприятиях, как ожидается, примут участие свыше 20 миллионов человек, что вдвое больше числа участников похорон создателя Исламской Республики и предшественника Хаменеи имама Хомейни, которые проходили в 1989 году.При американо-израильском ударе по дому аятоллы Али Хаменеи вместе с ним погибли и члены его семьи: дочь, зять, внук и одна из невесток. Таким образом в эти дни траурной церемонии Иран прощается сразу с пятью людьми из рода Хаменеи.В Тегеране происходящее уже назвали "самым важным событием этого столетия", но не только потому, что похороны многолюдны и длительны. А также и потому, что Али Хаменеи стал, по сути, символом иранской стойкости и веры народа, принявшим мученическую смерть от рук врагов и подняв тем самым уважение к себе на высочайший уровень сродни религиозному почитанию.Пока неизвестно, прибудет ли на церемонию прощания верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи, учитывая угрозы убийства в его адрес со стороны врагов иранской республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
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новости, в мире, али хаменеи, похороны, иран, дмитрий медведев, россия
В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи

В Иране проходит масштабная церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи

10:09 04.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Иране проходит церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи – верховным лидером республики, который был убит 28 февраля, в первый день массированных ударов США и Израиля по исламскому государству. Масштабное мероприятие уже назвали в Тегеране "самым важным событием столетия": оно началось накануне, 3 июля, и продлится до 9 числа. Участие в церемонии принял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
Церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи является беспрецедентно масштабной и длительной. Она началась в Тегеране и продлится в столице до понедельника, после чего гроб будет перенесен в священный для шиитов город Кум.
Далее прощание продолжится за границей, в самых главных для них городах Ирака – Кербеле и Неджефе. А окончательно завершится лишь на шестой день: 9 июля рахбар Хаменеи упокоится в Мешхеде, родном для него городе.
В отдельном мероприятии для иностранных гостей, политических и общественных деятелей в рамках церемонии, перед основной частью похорон, приняли участие представители около 100 государств. В исламскую республику прибыли главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, политики и общественные деятели.
Россию представлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе и, я уверен, в конечном счете победит", – сказал Медведев.
Всего в прощальных мероприятиях, как ожидается, примут участие свыше 20 миллионов человек, что вдвое больше числа участников похорон создателя Исламской Республики и предшественника Хаменеи имама Хомейни, которые проходили в 1989 году.
При американо-израильском ударе по дому аятоллы Али Хаменеи вместе с ним погибли и члены его семьи: дочь, зять, внук и одна из невесток. Таким образом в эти дни траурной церемонии Иран прощается сразу с пятью людьми из рода Хаменеи.
В Тегеране происходящее уже назвали "самым важным событием этого столетия", но не только потому, что похороны многолюдны и длительны. А также и потому, что Али Хаменеи стал, по сути, символом иранской стойкости и веры народа, принявшим мученическую смерть от рук врагов и подняв тем самым уважение к себе на высочайший уровень сродни религиозному почитанию.
Пока неизвестно, прибудет ли на церемонию прощания верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи, учитывая угрозы убийства в его адрес со стороны врагов иранской республики.
"Если же новый верховный лидер все же предстанет перед народом и миром, это само по себе станет дополнительным подтверждением не просто победы жизни над смертью, но и торжества Ирана, выстоявшего под ударами самой мощной мировой державы", – отмечает политолог и политобозреватель Петр Акопов, комментируя происходящее в ИРИ.
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