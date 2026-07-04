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Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
Причиной смерти народной артистки РФ Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия, сообщила РИА Новости ее дочь, актриса Ольга Жемчужная. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T11:56
2026-07-04T11:56
2026-07-04T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Причиной смерти народной артистки РФ Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия, сообщила РИА Новости ее дочь, актриса Ольга Жемчужная.Ранее в пресс-службе театра "Ромэн" сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей: "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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память, ссср, кино, театр, искусство , культура, россия, утраты
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Причиной смерти народной артистки РФ Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия, сообщила РИА Новости ее дочь, актриса Ольга Жемчужная.
Ранее в пресс-службе театра "Ромэн" сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.
"У нее оторвался тромб. Она страдала от тромбоэмболии", - сказала собеседница агентства.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей: "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и другие.
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