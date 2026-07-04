https://crimea.ria.ru/20260704/ubit-dvukh-zaytsev-chto-zadumal-tramp-dlya-pobedy-respublikantsev-na-vyborakh-1157387886.html

Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах

Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах

Реальных достижений у команды президента США Дональда Трампа немного, и "не от хорошей жизни" республиканцы параллельно с антикоррупционными войнами пугают... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T12:33

2026-07-04T12:33

2026-07-04T12:33

малек дудаков

дональд трамп

сша

политика

мнения

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_992cae1e833df7e16b89eb5795d86721.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Реальных достижений у команды президента США Дональда Трампа немного, и "не от хорошей жизни" республиканцы параллельно с антикоррупционными войнами пугают электорат коммунизмом и социалистами у власти ради победы на грядущих выборах в Конгресс, что уже приводит к повышению градуса культурных войн, и будет хуже. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков отмечет, что повесткой празднования 250-летия США неожиданно стал коммунизм. По мнению эксперта, Трамп начал активно раскручивать эту тему для формирования нового образа врага, чтобы хоть как-то поправить позиции своей партии перед выборами.К такой риторике, по словам политолога, приходится прибегать республиканцам "не от хорошей жизни, ведь реальных достижений у команды Трампа за полтора года немного".Причем ответ ультралевых не заставил себя долго ждать – альтернативное обращение записал мэр-социалист Нью-Йорка Зохран Мамдани. Так же, как и Трамп воспользовавшись юбилеем США, он выступил с обвинениями действующей американской власти в расизме, дискриминации и социальном неравенстве, а "заодно покритиковал войну в Иране и власть олигархов"."Ближе к выборам в Конгресс градус культурных войн вокруг своей истории и нынешнего положения США явно будет только повышаться", – считает Дудаков.Одновременно команда Трампа через Минюст продолжает попытки убить двух зайцев одним выстрелом и поймать как можно больше демократов на коррупции, отмечает эксперт.Так, один из последних ударов пришелся одновременно и по уходящему губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому – без пяти минут кандидату в президенты США, и по его преемнику на посту Хавьеру Бесерре.По мнению американиста, падение Ньюсома как одного из ключевых лидеров антитрамповского лагеря станет очень неприятным исходом для Демпартии."И облегчит Джей Ди Вэнсу (вице-президент США - ред.) задачу победы в президентской гонке в 2028 году", – полагает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна Неконтролируемый коллапс: что спровоцирует большой кризис в США – мнение

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, дональд трамп, сша, политика, мнения, в мире