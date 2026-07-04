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Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
Реальных достижений у команды президента США Дональда Трампа немного, и "не от хорошей жизни" республиканцы параллельно с антикоррупционными войнами пугают... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T12:33
2026-07-04T12:33
2026-07-04T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Реальных достижений у команды президента США Дональда Трампа немного, и "не от хорошей жизни" республиканцы параллельно с антикоррупционными войнами пугают электорат коммунизмом и социалистами у власти ради победы на грядущих выборах в Конгресс, что уже приводит к повышению градуса культурных войн, и будет хуже. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков отмечет, что повесткой празднования 250-летия США неожиданно стал коммунизм. По мнению эксперта, Трамп начал активно раскручивать эту тему для формирования нового образа врага, чтобы хоть как-то поправить позиции своей партии перед выборами.К такой риторике, по словам политолога, приходится прибегать республиканцам "не от хорошей жизни, ведь реальных достижений у команды Трампа за полтора года немного".Причем ответ ультралевых не заставил себя долго ждать – альтернативное обращение записал мэр-социалист Нью-Йорка Зохран Мамдани. Так же, как и Трамп воспользовавшись юбилеем США, он выступил с обвинениями действующей американской власти в расизме, дискриминации и социальном неравенстве, а "заодно покритиковал войну в Иране и власть олигархов"."Ближе к выборам в Конгресс градус культурных войн вокруг своей истории и нынешнего положения США явно будет только повышаться", – считает Дудаков.Одновременно команда Трампа через Минюст продолжает попытки убить двух зайцев одним выстрелом и поймать как можно больше демократов на коррупции, отмечает эксперт.Так, один из последних ударов пришелся одновременно и по уходящему губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому – без пяти минут кандидату в президенты США, и по его преемнику на посту Хавьеру Бесерре.По мнению американиста, падение Ньюсома как одного из ключевых лидеров антитрамповского лагеря станет очень неприятным исходом для Демпартии."И облегчит Джей Ди Вэнсу (вице-президент США - ред.) задачу победы в президентской гонке в 2028 году", – полагает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна Неконтролируемый коллапс: что спровоцирует большой кризис в США – мнение
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малек дудаков, дональд трамп, сша, политика, мнения, в мире
Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
Трамп ловит демократов на коррупции и пугает электорат коммунизмом ради победы на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым.
Реальных достижений у команды президента США Дональда Трампа немного, и "не от хорошей жизни" республиканцы параллельно с антикоррупционными войнами пугают электорат коммунизмом и социалистами у власти ради победы на грядущих выборах в Конгресс, что уже приводит к повышению градуса культурных войн, и будет хуже. Так считает
политолог-американист Малек Дудаков.
Дудаков отмечет, что повесткой празднования 250-летия США неожиданно стал коммунизм. По мнению эксперта, Трамп начал активно раскручивать эту тему для формирования нового образа врага, чтобы хоть как-то поправить позиции своей партии перед выборами.
"Трамп произнес торжественную речь на горе Рашмор и призвал бороться с коммунистами на выборах в Конгресс. Под ними президент США понимает ультралевых, которые сейчас побеждают на праймериз Демпартии. Политтехнологи Белого дома пытаются напугать электорат приходом социалистов к власти, если демократы возьмут под контроль Конгресс в ноябре", – написал Дудаков в своем канале в "МАКС".
К такой риторике, по словам политолога, приходится прибегать республиканцам "не от хорошей жизни, ведь реальных достижений у команды Трампа за полтора года немного".
Причем ответ ультралевых не заставил себя долго ждать – альтернативное обращение записал мэр-социалист Нью-Йорка Зохран Мамдани. Так же, как и Трамп воспользовавшись юбилеем США, он выступил с обвинениями действующей американской власти в расизме, дискриминации и социальном неравенстве, а "заодно покритиковал войну в Иране и власть олигархов".
"Ближе к выборам в Конгресс градус культурных войн вокруг своей истории и нынешнего положения США явно будет только повышаться", – считает Дудаков.
Одновременно команда Трампа через Минюст продолжает попытки убить двух зайцев одним выстрелом и поймать как можно больше демократов на коррупции, отмечает эксперт.
Так, один из последних ударов пришелся одновременно и по уходящему губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому – без пяти минут кандидату в президенты США, и по его преемнику на посту Хавьеру Бесерре.
"На днях бывшая глава аппарата Ньюсома пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в мошенничестве и неуплате налогов. Причем ее уличили в том числе в нелегальном выводе средств со счетов предвыборного штаба Хавьера Бесерры. Последний сейчас является основным кандидатом на предстоящих в ноябре губернаторских выборах от Демпартии", – отмечает Дудаков.
По мнению американиста, падение Ньюсома как одного из ключевых лидеров антитрамповского лагеря станет очень неприятным исходом для Демпартии.
"И облегчит Джей Ди Вэнсу (вице-президент США - ред.) задачу победы в президентской гонке в 2028 году", – полагает эксперт.
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